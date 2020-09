¿Sabes qué es la violencia psicológica contra mujeres?

Your browser does not support the video tag.

Con el fin de erradicar la violencia psicológica contra mujeres, la Secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS) informó que consiste en insultos, celos, devaluar el autoestima y humillaciones que vulneren la estabilidad psicológica de las mujeres, niñas y adolescentes.

Por lo anterior, se recomendó la creación de entornos conciliables y se difundieron recomendaciones para visibilizar y en consecuencia actuar ante la presencia de este tipo de circunstancias.

Dentro de las sugerencias se encuentra detectar que la violencia psicológica no solo se ejerce por parte de parejas sentimentales, sino por personas como maestros, jefes y familiares, quienes actúan queriendo demostrar su autoridad.

La SIS exhorta a la sociedad a evitar actos como insultos, celos, devaluación de la autoestima y humillaciones que vulneren la estabilidad psicológica de las mujeres, niñas y adolescentes poblanas.

La dependencia reiteró que ante cualquier caso de violencia, la ciudadanía puede hacer uso de los servicios vía telefónica al 911 Telmujer y al 232 3738, en los que se brinda asesoría jurídica y psicológica gratuita 24 horas los 365 días del año. De igual forma, mediante los números 2223564020 y 2223605590 se puede recibir atención especializada en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

De acuerdo al Inegi (2016) en México, más del 65 por ciento de las mujeres ha enfrentado algún incidente de violencia emocional, física económica o sexual. La más recurrente es la emocional o psicológica, con casi 50 por ciento de los casos.