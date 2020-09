Infracciona SMT a 268 unidades del transporte público por sobrecupo

Your browser does not support the video tag.

Con el propósito de garantizar la sana distancia entre usuarios del transporte público, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) infraccionó 268 unidades del periodo comprendido del 30 de marzo al 28 de agosto de 2020, por rebasar el 50 por ciento de su capacidad.

La dependencia ha implementado durante cinco meses 894 operativos en diferentes puntos del estado, a través de los cuales se han revisado 11 mil 408 unidades de transporte público, a fin de que cumplan con el cupo permitido.

En la ciudad de Puebla, se sancionó a 159 vehículos, 20 en Huauchinango, 15 en Atlixco, 11 en Xicotepec de Juárez, ocho en Zacatlán y Tepeaca, y nueve en Izúcar de Matamoros y San Martín Texmelucan.

Mientras que en Tlatlauquitepec y Zacapoaxtla, fueron sancionadas seis unidades, siete en Teziutlán, cinco en Tecamachalco, dos en Chalchicomula de Sesma, y una en San Pedro Cholula, Tepexi de Rodríguez y Tetela de Ocampo.

Los operativos realizados por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la SMT se han llevado a cabo con base al protocolo de prevención de contagios de Covid-19; además, la dependencia ha entregado 15 mil 500 cubrebocas entre usuarios y operadores del transporte, indicó en un comunicado de prensa.