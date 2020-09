El lastre de la corrupción y Armenta valora competir para edil

Your browser does not support the video tag.

Los uniformes escolares costarán ahora casi el doble

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que Ya le había anticipado que los uniformes escolares que este año comprará el gobierno del estado a dos proveedores iban a salir más caros que los adquiridos por el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido el año pasado, y eso que —según el secretario de Educación actual, Melitón Lozano Pérez— aquella administración pagó un sobre costo de 30.2 millones de pesos.

Ahora se lo puedo confirmar plenamente. Los uniformes escolares costarán casi el doble de lo que se pagó en el gobierno interino.

El año pasado la SEP, a través del Oficial Mayor, Óscar Chapa Palomeque, pagó cada paquete de uniforme —consistente en suéter, blusa o camisa, y falda o pantalón— a razón de 213 pesos o 247 pesos con IVA incluido.

Revive Armenta por la Alcaldía

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que el senador Alejandro Armenta Mier estaba seguro de convertirse en presidente de la Cámara Alta, de la mano de su jefe político Ricardo Monreal.

Con la izquierda lo llevó a la terna, pero con la derecha del zacatecano entregaba la posición a su nuevo aliado, el chiapaneco Manuel Velasco.

Ese el punto de inflexión que tenía Armenta para quedarse a concluir su periodo senatorial.

Peeeeero ahora que se quedó al margen de la nominación por parte de quien lo encandiló, Armenta revaluó su opción de Puebla.

Sí, de solicitar licencia para disputar la candidatura de Morena a la presidencia municipal, como paso inevitable a la gubernatura en 2024.

El menos peor

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que ¿El mejor o el peor gobierno para enfrentar el peor momento en la historia moderna del país?

Este cuestionamiento se ha convertido en el eje central de la disputa política nacional.

El discurso público se nutre de opiniones de lo más diverso, dependiendo del signo ideológico o bien de la conveniencia de quienes la emiten.

Al final, sin respuestas evidentes y concretas, queda como saldo un mayor grado de polarización.

Una división atípica entre mexicanos, que peligrosamente se sigue fomentado desde prácticamente todos los ámbitos, públicos y privados.

La enquistada corrupción en los municipios de la 4T

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que finalmente las corruptelas de Fernando David Letipichia Castro lo obligaron a dejar su cargo como director de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad en el municipio de Puebla.

El anuncio, más bien la oficialización de la información que Intolerancia Diario le adelantó, refleja que los gobiernos de la 4T aún están muy lejos de desterrar la corrupción de sus entrañas.

Sería injusto culpar a la presidenta municipal de los cobros, presiones, moches, dadivas y demás beneficios que obtuvo Letipichia Castro a cambio de firmar los permisos necesarios para la operatividad de los negocios en Puebla capital.

