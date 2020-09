CCSJ identifica 24 intentos de feminicidio en 13 municipios de Puebla en 2019

Your browser does not support the video tag.

Al cierre de 2019, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ) identificó al menos 24 casos de posibles intentos de feminicidios en el estado de Puebla, estos hechos ocurrieron en 13 municipios, teniendo la mayor incidencia la capital poblana (diez) y Tetela de Ocampo (tres).

Otros municipios donde se registraron intentos de feminicidio durante el año pasado fueron: Zaragoza, Tlatlauquitepec, Tehuacán, Tecamachalco, San Martín Texmelucan, San Juan Tianguismanalco, San Andrés Cholula, Jopala, Izúcar de Matamoros, Huejotzingo y Acatlán de Osorio.

Así lo señaló el CCSJ en su “Informe registro hemerográfico tentativa de feminicidio Puebla 2019”, en el que se señaló que de los 13 municipios poblanos con estos incidentes, en el 69 por ciento de está declarada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) desde el 8 de abril del año pasado.

Intentos de feminicidio de menores de edad

El reporte añadió que se conocen los rangos de edad del 54 por ciento de las mujeres, de las cuales cinco eran menores de edad; en esos casos, el agresor tenía una relación de parentesco con las víctimas, en cuatro casos fue el padre y en uno el tío.

No se identificaron datos de la edad del 46 por ciento de las mujeres; no obstante, al analizar la descripción de los hechos y por quién fueron violentadas (pareja, expareja, esposo, concubino), puede inferirse que se trata de mayores de edad.

También se desconoce la ocupación del 92 por ciento de las mujeres, ya que sólo se menciona la ocupación de dos (8 por ciento): una es docente y una realiza trabajo doméstico no remunerado.

El 38 por ciento de los intentos de feminicidio registrados de manera en medios de comunicación ocurrieron entre los meses de febrero y agosto.

Atacadas en sus domicilios

Respecto al lugar donde ocurrieron las agresiones, el 67 por ciento de los intentos de feminicidio ocurrieron en espacios privados; de ellos, 15 agresiones se cometieron en domicilios, mientras que 1 se cometió al interior de un taller mecánico.

Mientras que el 25 por ciento de las agresiones se cometieron en el espacio público, es decir, 6 intentos de feminicidio se cometieron en calles y vialidades, no se sabe dónde ocurrieron el 8 por ciento de los casos

En los 24 casos todas las víctimas fueron identificadas, pero sólo se dieron a conocer los nombres de 15 mujeres -ya sea su nombre propio o su nombre completo-, mientras que no se hizo público el nombre de nueve de ellas.

Asimismo, se identificaron dos casos en los que las víctimas estaban embarazadas al momento de ser agredidas.