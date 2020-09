San Andrés Cholula homenajea al sector salud durante el mes patrio

Your browser does not support the video tag.

El ayuntamiento de San Andrés Cholula realizó el encendido de luces conmemorativas al mes patrio, durante el cual, se rinde un homenaje a los trabajadores del sector salud, quienes son la primera línea de contacto para el combate al Covid-19.

En este sentido, es importante mencionar que la Comuna está en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 5 para informar a la población sobre las medidas preventivas ante el Coronavirus, además de las Jornadas de Salud que se han emprendido desde el Sistema Municipal DIF, así como las donaciones de apoyo alimentario y equipo médico para investigación al personal del Hospital General de Cholula.

Luego de ser develado el Bando Solemne 2020, el gobierno municipal recuerda que los eventos masivos han sido suspendidos hasta el 31 de diciembre del 2020, por lo que el grito de independencia podrá disfrutarse de forma virtual a través de la página oficial de Facebook @SnAndresOficial.

Asimismo, la administración municipal de Karina Pérez Popoca continúa trabajando en todo el municipio para reducir y prevenir los contagios por Covid-19, a través de la desinfección de espacios públicos en todo el municipio.

Además, mediante la Dirección de Protección Civil, se brinda a los establecimientos comerciales que cumplan con todas las medidas de higiene el Distintivo de Buenas Prácticas, lo que permite impulsar la reactivación económica de forma segura para la ciudadanía.