La desaprobación a la reelección y PRI buscaría alianza con Antorcha

Néstor Camarillo y otros ex alcaldes priístas ya fueron aliados de la 4T poblana

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que dados los antecedentes de los actuales dirigentes del PRI estatal, y el rol que desempeñaron en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido y en las elecciones extraordinarias de 2019, no es difícil adivinar con quién terminaran aliados éstos en los comicios intermedios del próximo año.

Con Néstor Camarillo Medina como presidente provisional, al Comité Directivo Estatal priísta han llegado varios que como él fueron presidentes municipales en la segunda mitad del sexenio de Rafael Moreno Valle y en los 22 meses de gobierno de José Antonio Gali Fayad, a saber:

Juan Enrique Rivera Reyes, ex alcalde Chignahuapan; Rafael Ramos Bautista, ex alcalde de Los Reyes de Juárez; Juan Navarro Rodríguez, ex alcalde de Ciudad Serdán; y Mario Herrera Oropeza, ex alcalde de Atempan, entre otros.

El PRI le avienta un lazo a Antorcha Campesina para buscar sus votos

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que aunque la actual dirigencia estatal del PRI encabezada por Néstor Camarillo Medina, intenta minimizar la crisis por la que atraviesa el partido, que se traduce en la salida del partido de importantes liderazgos y la pérdida de dos terceras partes de los votantes, lo cierto es que preocupa en el tricolor la muy reducida intención de sufragios con que va a iniciar la próxima contienda por las diputaciones y alcaldías en el estado. Por esa razón ha empezado a mandar guiños, mensajes conciliatorios, a la organización Antorcha Campesina (AC) en un esfuerzo desesperado de recuperar la relación con una de las agrupaciones que más respaldo electoral le daba al tricolor.

Se dice que la semana pasada un importante dirigente de AC, de nivel medio y encargado de los asuntos electorales, habría recibido una muy sorpresiva llamada telefónica de una mujer que estuvo vinculada a la asociación civil Podemos Puebla (PP), la cual emprendió y ganó un litigio para impedir que Antorcha Campesina obtuviera el registro como partido político local.

Dicha versión dice que ante el asombro del antorchista, esta mujer se justificó de esta manera: le dijo que juicio de garantías que miembros de PP iniciaron no pretendió nunca ser un pleito frontal con Antorcha Campesina, sino fue contra Eliezer Casiano Popócatl Castillo, quien negoció de manera personal e ilegal la entrega a AC del trámite de Podemos Puebla para convertirse a en partido político.

Contrapesos, no reelección

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que ganar o perder las elecciones radica en qué tanto es capaz el partido y candidato en marcar la diferencia por la ruta del cambio.

Esa expectativa es lo que despierta en el ciudadano la opción de gobierno. Votar por el cambio para romper la corrupción e impunidad.

El morenovallismo, una vez en el poder, jugó siempre con seguir transformando a Puebla para evitar el regreso del marinismo en diferentes facetas. Le duró hasta el helicopterazo.

Llegó Morena en 2018 y se llevó todo con la propuesta de la Cuarta Transformación. Lo único seguro es que el país está polarizado y en el 2021 se observará el destino de la Cuatroté.

Dos encuestas publicadas ayer por El Reforma y El Universal establecen lo mismo con números. Siete de cada diez mexicanos se oponen a la reelección de legisladores y alcaldes.

Manda, la lana de la delincuencia

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que uno de los supuestos logros que destacó el presidente López Obrador en el mensaje con motivo de su Segundo Informe de gobierno, tiene que ver con uno de los puntos centrales de su política asistencial: la entrega de dinero a jóvenes.

En su óptica, con estas acciones se evita que caigan tentados por el dinero que pagan las organizaciones delictivas para sumarlos a sus filas.

Falso.

No hay manera de que su gobierno pueda competir con la cantidad de dinero que “los malos” destinan para este fin.

Por ejemplo: los zares del huachicol en Puebla, pagan entre 15 y 18 mil pesos mensuales a los famosos “halconcitos”.

AMLO, el arrogante mitómano de Palacio

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que en una mañanera más se convirtió el sexto o enésimo informe de Andrés Manuel López Obrador, donde nuevamente el presidente intentó congratularse con sus seguidores a través de verdades a medias y francas mentiras.

Engañar, se ha vuelto para Andrés Manuel, la mejor forma de gobernar. Frases como “Yo tengo otros datos” han pasado de lo anecdótico a lo cómico, a lo trágico y a lo indignante.

Para el presidente, los principios de Morena “No mentir, no traicionar y no robar”, se quedaron simplemente en el slogan de campaña pues hemos visto que si los indicadores de la realidad no se ajustan a su discurso, simplemente los ignora o peor aún desmantela instituciones con tal de no tener que reconocer que la pobreza, la economía, la inseguridad y la salud en México, están cada día peor.

