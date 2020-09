En Totimehuacan, piden a Comuna vigilancia, alumbrado y drenaje

Your browser does not support the video tag.

Vecinos de diferentes colonias de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, organizados en las filas del Movimiento Antorchista, pidieron al ayuntamiento de Puebla alumbrado público, agua potable, vigilancia en casetas, drenaje sanitario y pavimentación.

De acuerdo con la señora Celia Montiel Mendoza, habitante de la colonia Ampliación Santa Catarina, las ocasiones que han acudido a las dependencias de la Comuna, encabezada por Claudia Rivera Vivanco, a solicitar los servicios, “el gobierno siempre dice que no hay recursos, por eso exigimos que se nos haga caso y se hagan las obras porque hemos ido a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y no hay respuesta”.

Por su parte, la vecina de Lomas de Santa Catarina, María de Lourdes Gamboa Hernández, afirmó que hace falta alumbrado público. “No hay vigilancia policiaca, las calles están horribles y no puede uno transitar por la inseguridad que se vive en el día y en la noche.

En esta situación se encuentran las colonias Artículo 1, 18 de marzo, Belén, Ampliación Santa Catarina y Lomas de Santa Catarina, resultando afectadas, pues, de acuerdo con la organización, son muchas las familias de escasos recursos que exigen la ayuda.