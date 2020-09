Durante agosto, Volkswagen y Audi hilan otro mes de caída en ventas

Your browser does not support the video tag.

Tanto Volkswagen y Audi de México sumaron otro mes de caídas en sus ventas, pues durante agosto de 2020 tuvieron –como en los meses previos— variaciones negativas del 37 y del 2.4 por ciento en relación a lo comercializado en el octavo mes de 2019.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) precisaron que las ventas de Volkswagen en agosto de este año fueron de 7 mil 355 unidades contra las 11 mil 657 de ese mes pero en 2019.

En el caso de Audi, el reporte del Inegi indicó que las ventas pasaron de 943 a 920 unidades entre ambos periodos.

Mientras que en acumulado de enero a agosto con 60 mil 142 unidades, Volkswagen tuvo una reducción del 34.5 por ciento en relación al mismo lapso del año pasado cuando vendió 91 mil 758.

Respecto a Audi la cifra de ventas hasta agosto de este año fue de 5 mil 446 vehículos contra los 7 mil 897 de los primeros ocho meses de 2019, por lo que su caída fue del 31 por ciento.

La venta automotriz del país disminuyó 28.7 por ciento tan sólo en agosto cuando se comercializaron 77 mil 92 vehículos ligeros contra los 108 mil 58 del mismo mes el año pasado.

De enero a agosto, la industria automotriz nacional también mostró una reducción del 31.4 por ciento, al vender 586 mil 410 unidades, mientras que en ese mismo periodo de 2019 la cifra fue de 854 mil 656.

En el acumulado de ocho meses, las marcas con más vehículos ligeros vendidos fueron Nissan (119 mil 612), General Motors (96 mil 81) y Volkswagen –Audi, Bentley, Porsche y Seat— (76 mil 445).