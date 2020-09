Abren en Puebla convocatoria para reclutar policías federales

Your browser does not support the video tag.

El gobierno de Puebla y la Federación lanzaron la convocatoria para enlistarse como policía del Servicio de Protección Federal, en la cual podrán postularse mujeres y hombres de 18 hasta 40 años, y se oferta un sueldo neto de 13 mil 987.82 pesos.

Como requisitos primordiales de reclutamiento está ser ciudadano mexicano, contar con Cartilla Militar liberada, escolaridad bachillerato, tener buena salud física, mientras que se requiere una estatura mínima de 1.52 metros para mujeres y 1.65 para hombres.

Para participar se debe enviar un correo a la dirección bolsa.trabajo@puebla.gob.mx, para después recibir una plática informativa, en línea a través de Zoom, que tomarán todos los que se registren.

El reclutamiento presencial será el 18., 19 y 20 de septiembre, para lo cual se deberá presentar documentación necesaria en original y copia, así como en formato digital en PDF, en una memoria USB.

Editado por David Celestino