Se acabó la “robadera arriba”, pero aún falta: AMLO en 2do informe

En el marco de su segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aún existe corrupción en algunos niveles de gobierno, por lo que se continúa con la batalla para eliminar por completo el “bandidaje oficial”.

La mañana de este martes, durante su mensaje emitido en Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que la causante de la crisis en el país fue “la peste de la corrupción”, e insistió que su compromiso es erradicarla.

“Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México”, apuntó López Obrador.

“No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial”, declaró.

En este sentido, López Obrador aseveró que gracias a no permitir la corrupción y a las medidas de austeridad en el gobierno se ha logrado ahorrar cerca de 560 millones de pesos, pues aseguró que “ya no hay lujos en el gobierno”.

Vamos saliendo de la crisis, dice

En otro tema, el presidente abordó la crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia de Covid-19, de la cual -dijo. México está saliendo adelante, pues se logró la reconversión de centros hospitalarios, entrega de equipo, atención de pacientes y el apoyo al sector económico.

Señaló que el país enfrenta el embate económico por el coronavirus “con una fórmula distinta, peculiar, heterodoxa, diría única en el mundo”, al referir que se entregaron apoyos y créditos “de abajo hacia arriba, no se da prioridad a las grandes empresas y bancos”.

“La pandemia no ha desembocado en hambruna ni en escasez de alimentos ni en asaltos, y el pueblo de México tiene recursos para su consumo básico”, recalcó el mandatario.

Aseguró que, en cuanto a la contingencia económica, “ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba, se están recuperando los empleos perdidos”, al indicar que la caída fue “transitoria” y que “ya estamos empezando a crecer”.