Nombran a Gerardo Vega Rivera comandante de la Fuerza Aérea Mexicana

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al general de división piloto aviador de Estado Mayor Aéreo, José Gerardo Vega Rivera, como comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A través de un comunicado, señaló que lo anterior se realizó con base en el artículo 14 de la Ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por lo que el general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena, presidió la toma de posesión del cargo.

Vega Rivera es originario de Mazatlán, Sinaloa, con alta en el ejército el 4 de septiembre de 1972 y egresado del Colegio del Aire como subteniente piloto aviador.

Su formación profesional incluye el curso de Mando y Estado Mayor Aéreo en la Escuela Superior de Guerra; Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional y diversos discursos de su especialidad nacionales y en el extranjero.

Ha sido comandante de la Base Aérea militar número 3, director del Colegio del Aire, comandante de la Base Aérea número 6, comandante del Agrupamiento Aéreo para el desfile militar del 16 de septiembre de 2019, así como comandante de la Región Aérea del Sureste.

Fue Agregado de Defensa Militar y Aéreo adjunto a la Embajada de México en los Estados Unidos, con sede en la ciudad de Washington.