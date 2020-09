Invita Natale a ciudadanía de Puebla a sumarse al Partido Verde

Your browser does not support the video tag.

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, invitó a la sociedad civil de Puebla a sumarse a la fuerza política, con miras a los comicios de 2021 y con el fin de que la ciudadanía participe en la política.

En un video publicado en redes, el líder en la entidad recordó que en las mencionadas elecciones se renovarán ayuntamientos, así como diputaciones locales y federales, por lo que invitó a la población a acercarse al PVEM, donde “tendrán las puertas abiertas para buscar el bienestar de Puebla”.

Natale Uranga indicó que la invitación es para las personas que conocen las principales problemáticas del sector y que el partido está convencido de que “se puede hacer una política diferente, que con la participación ciudadana y nuestra voluntad”.

“Mujer, joven, profesionista, ama de casa y a todos los que por muchos años hemos visto inalcanzable la política y lejanas las tomas de decisiones, es momento de participar activamente”, declara en su mensaje.

Editado por David Celestino