Comisión electoral del Sitaudi niega proceso a modo para reelección de Lopez

La comisión electoral para la renovación del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) negó que esté operando a favor de Álvaro López Vázquez, quien busca reelegirse por seis años, además que no ha recibido denuncia por supuesto acto anticipado de campaña.

A través de un video, los integrantes de la comisión organizadora pidieron a César Orta Briones, uno de los tres contendientes para que presente su denuncia de manera oficial, quien el lunes pasado en el zócalo acusó al actual líder y candidato de entregar mochilas de útiles escolares para los masificados e intimidar a su planilla.

En todo caso, Jorge Alberto Hermida Hernández, señaló que López Vázquez no ha presentado denuncia alguna para que esa comisión en conjunto con relaciones laborales y recursos humanos.

Además, Armando Torres Cortés, presidente de la Comisión Electoral, negó que igual haya sido impuesto por el actual dirigente y que busca estar otro periodo de seis años, argumentado que fue el Consejo General integrado por el Comité Ejecutivo y los secretarios secciónales.

Orta Briones quien encabeza la planilla “Renovación Sindical, acusó que los 19 miembros de su planilla han recibido intimidación por parte del líder sindical, quien encabeza la planilla Estabilidad Laboral, con frases de “qué guardadito te lo tenías” y una supuesta difamiación sobre que un miembro golpeó a un trabajador, a quien el secretario de trabajo “B”, Adrián Portillo Santamaría, “intimidó” para declarar.

Las campañas terminarán el 11 de septiembre para que la jornada de votación se haga del 1 al 2 de octubre.

El tercer contendiente es José Vicente Sánchez Sosa, representante de la planilla verde-blanco Alianza con Todos