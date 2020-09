Indemnizarían con 3.7 mdp a deudos de mineros de Pasta de Conchos

Your browser does not support the video tag.

El gobierno de México indemnizaría a cada una de las familias de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos, Coahuila, con 3 millones 700 mil pesos, además de que se haría un memorial a las víctimas en el lugar de los hechos o se procedería al rescate de los cuerpos.

Así se dio a conocer luego de una reunión privada que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con los deudos en Palacio Nacional.

A través de sus redes sociales, el mandatario ratificó su compromiso de hacer justicia en el caso: “el propósito es cumplir el compromiso del rescate de los cuerpos y analizar otras opciones para hacer justicia”.

Respecto al rescate de los cuerpos, el proceso tardaría hasta cuatro años y costaría 75 millones de dólares, explicó Luisa María Alcalde Lujan, secretaria del Trabajo.

Por su parte, la familiar de una de las víctimas señaló que lo ideal sería que el gobierno de México haga el intento por rescatar los cuerpos y luego el memorial y la indemnización.

“Primero es el rescate, después viene lo demás, primero es el rescate, no fueron perros para dejarlos ahí, nosotros queremos el rescate“, expresó la viuda y madre de 4 hijos, Tomasita Martínez, quien reconoció que ninguna autoridad les había ofrecido alguna indemnización por los daños sufridos.

Será a mediados de septiembre cuando los deudos y el presidente López Obrador se reúnan para saber si los familiares llegaron a un acuerdo sobre el proceder para rescatar los cuerpos y si aceptan la indemnización ofrecida.

Fuentes: Excélsior / El Heraldo de México