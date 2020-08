Imputan fraude fiscal a Juan Collado y SAT sigue recuperando dinero

Your browser does not support the video tag.

Fisco vs. barones chantajistas // SAT recupera 32 mil mdp

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que poco a poco la autoridad fiscal doblega a los corporativos privados que alegremente, con la complacencia de los gobiernos neoliberales, de la evasión tributaria hicieron uno de sus principales filones de ganancias, lo que les permitió incrementar sostenidamente sus patrimonios hasta niveles de ensueño. ¿Qué sería de las abultadas fortunas marca Forbes sin la evasión fiscal y las generosas privatizaciones a su favor?

Los presidentes modernos (los que ahora buena parte de los mexicanos quieren llevar a juicio) acomodaron las cosas –no de gratis, desde luego– para que esos corporativos de todas ganaran todas, tanto al momento de privatizar los bienes del Estado como a la de cumplir sus obligaciones fiscales (recuérdese, por ejemplo, a Vicente Fox y Banamex, con Roberto Hernández y pandilla que lo acompañaba, cuando, con una sonrisa, evadieron algo así como 4 mil millones de dólares en impuestos).

A los grandes corporativos, los seis gobiernos neoliberales les descontaban por aquí, les devolvían por allá y les permitían evadir por todas partes, mientras a los causantes cautivos les exprimían hasta la última gota. Pero se acabó, por mucha que sea la rabia y las ganas de venganza de los hombres de negocios que han sido agarrados con los dedos en la puerta.

Directiva del Senado a Velasco-Verde

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que amigo desde la infancia de Manuel Velasco Coello (en condiciones asimétricas), una especie de vicegobernador ejecutivo en Chiapas mientras “el güero” se encargaba de buscar escalones nacionales, Eduardo Ramírez Aguilar (autodenominado “Jaguar negro”) está encaminado por Morena (y el satélite PES) para ser confirmado hoy como presidente de la mesa directiva de la cámara de senadores.

No le afectó a Ramírez Aguilar, es decir, a Velasco Coello, la difusión del video en que otro subordinado del entonces gobernador de Chiapas, David León Romero, entregaba bolsas con dinero en efectivo a Pío López Obrador. A fin de cuentas, nada de eso contravino la operación concertadora de Ricardo Monreal, el jefe político del Senado y buen amigo y protector de Velasco Coello.

Aunque, ha de decirse, el entonces gobernador también fue protector del zacatecano en episodios como la liberación de Benelly Jocabeth Hernández Ruelas, María Lizeth Semenow Ayala y Sofía Olvera Castro, quienes arribaron con un millón de pesos en efectivo al aeropuerto de Tapachula justamente en el 2015 electoral en que supuestamente se grabó el video arriba mencionado. Propaganda a favor de Morena, una maleta con el nombre de Monreal, nexos luego aceptados y una llamada telefónica interceptada y luego difundida, mostraron la relación de las detenidas, y luego liberadas, con el político que ahora coordina la bancada senatorial de Morena (https://bit.ly/3jxMQHx ).

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Con uñas y dientes. Todavía ayer continuaron los estirones entre el PRI y el PT para quedarse con la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Mientras el tricolor aseguró que había empate de 46 legisladores, luego de que el diputado morenista Manuel López Castillo publicó una carta aclarando que sigue en Morena, el diputado Gerardo Fernández Noroña aseguró que hoy tendrán dos legisladores más, por lo que pidió al PRI que “no se emocionen con el supuesto empate”. El tricolor dejó entrever que también contará con más legisladores. La compra-venta-consignación de legisladores es la más reciente y absurda práctica de los partidos para aferrarse al poder. Dice Alejandro Alito Moreno que hoy vencerán en número de diputados, pero lo verdaderamente decepcionante es que el otrora poderosísimo PRI se dispute palmo a palmo la fuerza… ¡con el PT!

2. Alta peligrosidad. El Ministerio Público imputó el delito de defraudación fiscal por un monto de 36 millones de pesos en contra del abogado Juan Collado, durante una diligencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte. El abogado, representante legal de empresarios y personajes de la política mexicana, fue detenido en julio de 2019. La FGR logró iniciar un proceso en contra del detenido por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El organismo autónomo solicitó la pena de más de 20 años de prisión por poner “en peligro el sano desarrollo de la economía nacional”, al no reportar las ganancias de su participación en la caja Libertad Servicios Financieros. Los intocables de otros tiempos, en la cuerda floja. Esto sí es novedoso.

3. Ordenados. Aunque desde la tarde del sábado Eduardo Ramírez Aguilar es el único aspirante a presidir el Senado, ayer los senadores de Morena decidieron hacer una votación, a fin de legitimar la decisión, luego de que algunos legisladores aseguraron que el respaldo a Ramírez Aguilar no era unánime. “Pese a que sólo se registró una planilla, de cualquier forma, a petición del senador Rubén Rocha y de otros senadores, estamos completando el ejercicio del voto secreto y directo. Aquí hay dos notarios públicos que están certificando la lista de Morena y el PES”, explicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena. Aunque no era necesario votar, porque es una sola planilla, aun así, se confirmó mediante votación. La transparencia en la Cámara alta del Congreso es una garantía.

