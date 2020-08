Intentan linchar a presunto ladrón en Huixcolotla y le prenden fuego

Your browser does not support the video tag.

Pobladores del municipio de San Salvador Huixcolotla golpearon y prendieron fuego a un presunto ladrón este domingo, quien fue rescatado por elementos de seguridad y trasladado al hospital de Tecamachalco debido a que su estado de salud es grave.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, los hechos se registraron por la mañana en la calle Melchor Ocampo, en el barrio de La Candelaria, donde un grupo de personas detuvo al sujeto de aproximadamente 30 años de edad.

Los vecinos lo señalaron por intento de robo, aunque no se especificaron más detalles, motivo por lo que lo golpearon y después le rociaron gasolina y prendieron fuego, de lo cual fueron alertadas las autoridades a través de una llamada de emergencia.

Al lugar llegaron paramédicos y policías municipales, quienes se percataron de que la persona estaba tirada y prendida con fuego en el suelo, por lo que le prestaron atención médica, situación que en un principio generó conflicto con los pobladores que no dejaban que se lo llevaran.

Este es el segundo caso que se registra en dicho municipio en menos de un mes, pues el pasado 18 de agosto se dio a conocer que trabajadores de la Central de Abastos golpearon a un individuo de 30 años, al cual acusaron de intentar robar una camioneta, sin embargo, perdió la vida.