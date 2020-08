“Gana quien mejor pague”, dijo el juez a Leticia sobre custodia de su hijo

“Este tipo de demandas las gana quien mejor vista o pague”, dijo el juez José García Hernández, de Jalisco, a Laura Leticia Herrera Lucatero, quien enfrenta una demanda por la custodia de su hijo tramitada por su expareja, misma que la alejó del menor con el argumento de que ella “es pobre”.

Tras varias amenazas, el padre del hijo de Herrera Lucatero cumplió su palabra y en noviembre de 2018, después de una visita semanal con el menor de edad, no lo regresó con su madre bajo la justificación de que ella, a diferencia de su actual pareja, “no tiene dinero para darle lo mejor al niño”.

Una denuncia por sustracción de menor o levantar la alerta Amber eran imposibles, ya que se encontraba con su padre, relató a Ángulo 7 la afectada, quien acudió al Instituto de la Mujer de aquel estado sin éxito.

Así, con sus propios medios, luego de mes y medio, logró sacar al menor de donde estaba, pero el abogado de su exmarido le notificó de una demanda por la custodia definitiva y alimentos; de momento, ya tenía la guardia provisional otorgada por García Hernández, juez Décimo Segundo de lo Familiar.

En septiembre de 2019, la citaron en Ciudad Judicial de Jalisco para una revisión de rutina con el psicólogo; se trataba de un anzuelo, pues lo que en realidad ocurrió aquel día fue que su expareja llegó para llevarse al niño, a quien ya tenían encerrado. Esa fue la última vez que Herrera Lucatero vio a su hijo.

En diciembre de ese mismo año, solicitó al juez que le diera convivencias con el niño, por lo que el demandante y ella fueron citados, aunque sin éxito, puesto que el padre del menor no quiso arreglar nada. Ahí, la autoridad le dejó en claro del lado de quién estaba, al decirle que esas demandas las gana quien mejor vista o pague, contó la madre.

Manipulación al menor

La actitud del juez dejó ver a Herrera Lucatero que “ahí hay algo” porque no hay forma de que alguien la ayude.

Si bien su expareja es chofer, mencionó, su abogado es sobrino de su pareja. Laura Leticia lo sabe porque así se lo dijo el padre de su hijo, quien le advirtió que “tenía contactos” en el Poder Judicial.

Una de las pruebas que el demandante presentó al juzgado fue una grabación del niño relatando que personas intentaron matarlo mientras vivió con su madre, pero se trataba de una entrevista guiada para que ella quedara mal, mencionó Herrera Lucatero, quien puso énfasis que esa declaración fue la que más ha pesado en la demanda, aunque al niño nunca le han preguntado, de manera presencial, si es cierto.

Recordó que, tras verlo por última vez en septiembre del año pasado, su hijo habló con ella por teléfono para pedirle perdón porque “le mintieron y no sabía que lo estaban grabando”, incluso advirtió que su papá no quería que su madre volviera a verlo.

Pero ahora, el menor no quiere verla ni hablar aunque sea por teléfono con ella. “Es otro niño completamente”, lamentó al tiempo de aseverar que “le metieron cosas en su cabeza” para ponerlo en su contra.

“Intenté comunicarme con él por el Día del Niño, y sólo podría hablar con su abogado, de otro número, porque el mío lo tiene bloqueado. Le pedí (al litigante) que le dijera al papá que pendiera teléfono para felicitarlo, pero el abogado me dijo que no. Que no lo podía obligar a nada y que eso lo hubiera pensando antes de hacerle tanto daño a mi hijo”, mencionó.

Verlo aunque sea 15 minutos

Herrera Lucatero ni siquiera puede pensar en buscar a su hijo, pues en la entrada de donde ahora vive, no la dejan entrar ya que está boletinada. “No tengo forma de comunicarme con él”, sostuvo a tiempo de resaltar que se trata de una afrenta persona de su expareja contra ella, motivada al clasismo de la familia de la contraparte al señalarla de no tener dinero.

Actualmente, está en espera de que le notifiquen si puede ya tener convivencias con su hijo y, aunque otro de 13 años, ella pide por lo menos ver 15 minutos a quien dejó de ver hace casi dos años, pues le preocupa que el vínculo ya no exista.

La afectada exigió al Poder Judicial de Jalisco dar celeridad a su caso para garantizar los derechos del menor, más que del padre o la madre.

“Acá parece que todo es puro obstáculo, dinero, soborno, el que mejor pague o mejor se defienda, en ningún momento me dijo el juez que se hará lo que el niño quiera. Si él me dice que se queda con el papá porque está a gusto, lo dejo, pero no sé nada de él. No sé si se deprime, o llora”

Herrera Lucatero es parte de Madres Luchando por Nuestros Hijos para acusar que en medio de procesos civiles y penales por la custodia de sus hijos, llevan hasta 8 años sin verlos, por la corrupción y el machismo.