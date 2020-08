Pese a pandemia, sólo circula 50% de transporte público en Puebla

Pese a que autoridades sanitarias recomendaron no reducir el transporte público ante la pandemia por Covid-19, concesionarios admitieron que en Puebla sólo opera 50 por ciento por la baja afluencia, mientras que choferes dejaron de trabajar por no tener ingresos.

Así lo estimó, en entrevista, Arturo Loyola González, de la Unión de Transportistas del Estado de Puebla (UTEP), dijo que el poco pasaje se debe a que no hay clases ni tampoco tantas personas que acudan a laborar, ya que se mantienen en confinamiento.

Sin precisar una cifra, afirmó que varios choferes manifestaron que no tiene caso que salgan a trabajar porque el ingreso es poco, pues no pueden llevar sus unidades llenas, además de que cuando ven a una persona sin cubrebocas, no la pueden subir y eso merma su ganancia.

A esto se suma, dijo, que se debe sanitizar la unidad, usar cubrebocas y el gel antibacterial, lo cual implica un gasto que en ocasiones no se solventa con los ingresos que perciben al día, ya que igual debe pagarse por la gasolina para poder dar el servicio, aunque desde el 12 de octubre de 2019, hubo una alza de 2.50 pesos en el pasaje.

Cabe mencionar que Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, recomendó incrementar las unidades de transporte público, en lugar de reducirlo, pues se trata de espacios cerrados donde la sana distancia es más difícil de conservar.

“Sin condiciones para renovar transporte”

Justificó que esto también ha frenado que puedan cumplir con la renovación del transporte público, y si bien no precisó qué porcentaje de las 14 mil 300 las unidades que tienen concesiones lo han hecho, afirmó que no hay condiciones para que lo hagan.

Sostuvo que la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT), a cargo de Guillermo Aréchiga Santamaría, sabe de la situación y ha sido “flexible” en dicho tema, por lo que aseveró que es un compromiso que hicieron y lo deben cumplir.

Al cuestionarlo, sobre que el gobernador Miguel Barbosa dijo que los transportistas se están conectando a una plataforma privada que ha tenido fallas en el servicio de videovigilancia que debe ir conectado al C5, manifestó que fue avalada por la STM.

Además, Loyola González sugirió que la Secretaría de Salud (SS) debería poner en marcha un programa de revisión a los choferes para detectar si hay contagios o no, agregando que no ha tenido reportes, aunque aceptó que, en caso de que haya, cada quien debe atenderse por sus propios medios.

Sobre el descuento del pasaje que trascendió que se cancelará para los estudiantes, mencionó que como no hay clases, no hay beneficio, pues así lo establece la ley, aunque hizo énfasis en que el apoyo a este sector no debe ser “a costa de los transportistas” ya que el subsidio que da el gobierno estatal “solo es de 1.5 pesos”, puesto que los alumnos pagan 6 pesos.