Los ambulantes son los amos y señores de la ciudad en tiempos de Covid-19

Como sabrán el viernes pasado se dio luz verde para la reactivación económica de Puebla donde persiste un semáforo rojo a consecuencia de la pandemia del COVID-19, que tiene a casi 3 mil personas fallecidas por este enemigo invisible.

Lo que tampoco es un secreto, es que la ciudad de Puebla se caracteriza por ser el principal foco de infección de personas contagiadas.

Lo anterior parece no importarle al ayuntamiento de Puebla que representa la edil, Claudia Rivera Vivanco, quien presume que la ciudad está lista para implementar las medidas sanitarias para la reactivación económica.

Incluso, la munícipe se paseó por las calles del centro de Puebla para entregar una serie de carteles donde pregona la importancia de las medidas sanitarias para evitar más contagios durante esta reapertura económica.

Sin embargo, veo que esas medidas sanitarias se convertirán en letra muerta, al menos para los ambulantes que siguen demostrando que son los amos y señores del Centro Histórico.

Insisto, el viernes pasado viernes se dio luz verde para la reactivación económica de Puebla y pareciera que los ambulantes también tuvieron el permiso de la autoridad municipal para instalarse en el primer cuadro de la ciudad.

Si bien los ambulantes portan su cubrebocas de manera responsable, ellos no mantienen la denominada sana distancia.

Si bien los ambulantes portan su cubre bocas, ellos no ofrecen gel antibacterial para quienes se acercan a comprar sus productos.

Si bien los ambulantes usan cubrebocas, por qué la alcaldesa de Puebla, sigue permitiendo que se apoderen de la ciudad, que se caracteriza por ser el foco de infección del COVID-19 en todo el estado.

- Anuncio -

Que bonito es pasearse por los negocios establecidos y entregar carteles para evitar que la gente no se enferme de la pandemia, pero ¿Por qué no visitar a los ambulantes y exigirles las mismas medidas? Más aún ¿Por qué no retirarlos de las calles del centro histórico, donde ellos generan las aglomeraciones que no están permitidas por la crisis sanitaria?

Conste que son simples preguntas.

Hasta aquí mi reporte.

Recuerden escribir a chucholemus58@gmail.com

La frase

“La política es la ciencia y el arte del compromiso”.