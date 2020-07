Habrá distribuidora de medicamentos del Estado y cómo va el PIB

Economía: ¿ya tocó fondo? // PIB en el subsuelo: -18.9%

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que algunos estiman que en materia económica ya pasó lo peor y otros que la caída tocó fondo, por lo que se inició la recuperación. Ojalá tengan razón, pero el hecho es que en el segundo trimestre de 2020 el producto interno bruto (PIB) se desplomó 17.3 por ciento respecto al trimestre previo, para un anualizado, en términos reales, de 18.9 por ciento, de acuerdo con el Inegi.

Como referencia histórica, y con base en datos de esa misma institución, vale mencionar que en el siglo XX la mayor caída económica del país (cerca de15 por ciento) se registró en 1932, con Pascual Ortiz Rubio en la Presidencia de la República, producto de la Gran Depresión en Estados Unidos, que estalló en 1929 y sacudió a todo el mundo.

En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador dijo que ya esperábamos estos datos, porque se está midiendo abril, mayo y junio, que son los tres meses peores. La pandemia comienza a afectar en marzo; en el primer trimestre se cayó la economía, pero se tocó fondo en abril y mayo. Nuestra propuesta de enfrentar la crisis nos está resultando favorable, porque dijimos que a partir de julio empezábamos a levantarnos y ya hay signos en ese sentido.

De acuerdo con su análisis, ya pasó lo peor y funcionó la estrategia, nos estamos recuperando y los datos son hasta junio, que no incluye julio y todo lo que consideramos va a suceder en agosto, septiembre y lo que falta del año; (el comportamiento económico) va a ser una V; caímos como todas las economías del mundo; no es un asunto de México, es mundial, por la pandemia. Entonces, ya estamos repuntando.

Para López Obrador la política de apoyar a los pobres nos ayuda mucho, la que se decidió de inyectar recursos abajo para que la gente no padezca, que la gente más pobre tenga ingresos. Si hubiésemos optado por la otra política de meter dinero arriba, entonces sí, el deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos sería más preocupante; pero al meter los recursos abajo estamos garantizando que la gente tenga ingresos, que tenga para el consumo básico, además, no hemos recurrido a deuda. Les puedo decir que se están entregando fondos y apoyos a los pobres como nunca. Desde luego, nos va a pegar la caída de la economía y la depreciación del peso, porque aumenta la deuda sin que se contrate nueva, sólo por la caída de la economía aumenta el porcentaje de deuda con relación al producto, pero no nos hemos endeudado y vamos a salir adelante, tenemos finanzas públicas sanas, no nos faltan los fondos.

Dos clavos más a Calderón

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que aún no se define el impacto que el juicio a Genaro García Luna tendrá en la figura política de Felipe Calderón Hinojosa y ya están en línea de espera dos expedientes igualmente lesivos para quien ocupó de manera electoral fraudulenta Los Pinos de 2006 a 2012: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, operadores estelares del citado García Luna, han sido también señalados judicialmente en Estados Unidos como cómplices de maquinaciones desde el gobierno mexicano para favorecer al Cártel de Sinaloa y realizar actos propios del crimen organizado.

No hay mucha cancha para la socarronería de Calderón Hinojosa ante las evidencias de que durante su gobierno se ejerció una narcopolítica terriblemente dañina para el país (suele decir que no sabía nada de este tipo de hechos: “lo niego calderónicamente”, se ha ironizado en redes sociales, sustituyendo su usual “categóricamente”).

Los señalamientos judiciales hechos en Nueva York mostrarían a Calderón como un ente absolutamente falto de juicio para darse cuenta de lo que hacía su virtual vicepresidente policiaco, García Luna, y la banda criminal que le acompañaba, con Cárdenas Palomino y Pequeño como feroces y voraces lugartenientes, o de otra manera resultaría que el político michoacano, entonces panista, sabía, permitía, promovía o incluso se beneficiaba, así fuera políticamente, de lo que hacían sus policías favoritos.

La ampliación del expediente García Luna hacia sus subordinados se dio a conocer dos días después que Calderón Hinojosa había dicho que el presidente Andrés Manuel López Obrador no parecía “estar en sus cabales” ni tener capacidad para gobernar. Lo hizo durante una especie de conciliábulo de políticos derechistas deseosos de concertar esfuerzos contra “la pandemia del populismo”, como dijo el propio Calderón.

Vía Zoom, a las 5 de la tarde en horario mexicano, sobre “El caso Venezuela como amenaza” hablaron Calderón Hinojosa, Andrés Pastrana y Jorge Quiroga, llamado Tuto, estos dos fueron presidentes de Colombia y Bolivia, respectivamente, más Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, Richard Blanco, diputado nacional de Venezuela y Patricia Bullrich, presidenta de PRO Argentina. Calderón hizo ante ellos una descripción plena de lamentos por lo que a su entender sucede en México, asegurando que avanza el proceso de conversión de este país al modelo venezolano actual.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. En buenas manos. El 15 de agosto podría iniciar operaciones la nueva empresa del Estado que distribuirá medicamentos, equipo médico y vacunas a toda la República. El tema que tiene nerviosos a los opositores, la adquisición de medicamentos a empresas extranjeras, debe dejar de preocuparles. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que David León será el titular de la empresa que distribuirá los medicamentos para el sector público. Dejará la Coordinación Nacional de Protección Civil, en donde ha realizado un gran papel. Se ha destacado como uno de los mejores servidores públicos, y la historia lo premia. Al saber su nuevo encargo, dijo que echará mano del mejor talento para lograr esta gran asignatura. “Seguiré dando todo por servir a México”, advirtió. Este nuevo capítulo en la 4T comienza con garantía.

2. Nueva era. México creará una agencia de compra y distribución de medicamentos, vacunas y equipos médicos, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno hacía compras directas al mayoreo, pero con frecuencia contrataba a firmas privadas para que se encargaran de la adquisición y distribución de los medicamentos. La agencia centralizada tendrá un presupuesto de alrededor de 2 mil 250 millones de dólares para los próximos dos años y comenzará a funcionar el 15 de agosto. La iniciativa probablemente cubrirá una eventual vacuna contra el coronavirus. Para más certeza, la adquisición de las medicinas, vacunas y equipos médicos para el sector salud público lo hará la ONU y una empresa estatal se encargará de distribuirlos. Eso sí es acabar con la corrupción.

3. Gobernar con el ejemplo. La semana pasada causó polémica una comida entre gobernadores, tras una reunión en Guanajuato, pues se realizó durante la contingencia sanitaria y cuando están prohibidos los eventos sociales. Hace dos días, los sectores de reuniones y turismo asumieron dicha reunión como el “banderazo de salida” para reactivarse, en medio de la pandemia de covid-19. Ante esto, el dirigente del PAN, Román Cifuentes Negrete, intentó defender el evento, realizado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, asegurando que se debe aprender a vivir en la contingencia sanitaria y que estos sectores sólo buscan oxígeno para seguir laborando. Luego vienen los rebrotes. Cuidado.

