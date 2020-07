Lozoya va a destapar la cloaca pero antes quiere beneficios legales

Lozoya, en vías de abrir la cloaca // No podrá romperles la madre”

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que a pesar de todas los chicanas de la defensa –entre ellas retrasar el proceso judicial por la enfermedad de su cliente–, la cloaca está por destaparse. Cierto es que, para salvar el pellejo y el de su familia, Emilio Lozoya Austin solicita beneficios legales (como el criterio de oportunidad, que es lo que afanosamente buscan sus abogados) para hablar con la verdad y denunciar, con nombres y apellidos, a sus cómplices en el saqueo de Petróleos Mexicanos y negocios paralelos, como en el caso de Odebrecht.

Once días después de su regreso a México, tras ser extraditado de España, Lozoya afirmó que fue sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado durante la investigación por los cargos de corrupción en su contra, y dijo que en su momento denunciará y señalará a los autores de las presiones en su contra. De cualquier forma, reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades del Estado para aclarar los hechos de los que se le acusa ( La Jornada, Eduardo Murillo, Gustavo Castillo y César Arellano).

De cereza, sus abogados sostuvieron que el ex director de Pemex fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social. De acuerdo con esa versión, Lozoya sería un pobre mandilón que hizo ultramillonarios a sus otrora amigos, porque él es inocente. Eso sí, dijo su defensa, denunciará los hechos cometidos señalando claramente a las personas responsables y los actos que propiciaban. Todo ello, en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad que se ha empezado a gestar con la FGR (ídem).

Muy lejos está aquel orondo Emilio Lozoya Austin que en octubre de 2017 presumía estar muy tranquilo y sin preocupación por cuestiones judiciales, al tiempo que se ufanaba de tener los recursos y el tiempo para romperles la madre a sus acusadores (Bertha Becerra y Alejandro Suárez, El Sol de México). Ello, porque sabía que su impunidad estaba garantizada por la Procuraduría General de la República (con EPN, cuatro titulares actuaron en tal sentido), que le tapó, congeló y/o desapareció todos los delitos, comenzando por los sobornos de Odebrecht y su relación con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Pero los tiempos cambiaron y ahora no podrá romperles la madre, porque en primera instancia la Fiscalía General de la República solicitó al juez de la causa que el ex director de Pemex sea vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual habría cometido al autorizar la compra irregular de Agronitrogenados a Altos Hornos de México (cuya cabeza visible, Alonso Ancira, permanece enchiquerado en España), operación calificada de fraude.

Aquí la columna completa

No solo Lozoya: Carrera Panizzo

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que con los reflectores volcados en Emilio Lozoya, poca atención se pone a algunos de sus principales operadores y cómplices. Uno de ellos es José Manuel Carrera Panizzo, quien hoy podría colocar una velita de primer aniversario a un pastel de impunidad, pues un 29 de julio, pero del año pasado, la Secretaría de la Función Pública (Sefunpu) le impuso la más alta sanción a un exservidor público por actos de corrupción.

Exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, además de dirigir la filial PMI Comercio Internacional, Carrera Panizzo fue inhabilitado por diez años para ocupar un cargo en la administración pública y condenado a pagar 4,206 millones de pesos, a título resarcitorio al “haber causado daño al erario público por la compra en 2013, por tres veces más de su valor de mercado, y por la capitalización, en 2016, de la planta Agronitrogenados”. Sí, la misma del caso Lozoya y de Alonso Ancira, principal accionista de Altos Hornos de México, detenido en España y en espera de ser extraditado.

Carrera Panizzo, según el boletín de prensa 74 de la Sefunpu (https://bit.ly/3hJq5Q1 ), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, “tuvo conocimiento” de que se estaba comprando a gran sobreprecio una maquinaria que tenía treinta años de haberse adquirido y catorce de no utilizarse, y fue omiso a la hora en que se autorizó un incremento a la inversión de capital en Agronitrogenados por 760 millones de dólares.

Sin embargo, dicho exservidor público no ha pagado un centavo de la sanción restitutoria récord. Recurrió al poder judicial federal. Pero, si un tribunal confirma tal sanción, el Servicio de Administración Tributaria deberá hacer efectivo el cobro, por una vía que no sería la penal, aunque faltaría ver lo que al respecto decidiera la Fiscalía General de la República, dirigida por Alejandro Gertz Manero.

Acompañante de Lozoya en diversas andanzas administrativas, Carrera Panizzo igualmente lo fue de Juan José Suárez Coppel, también director de Pemex, aunque en el sexenio regido por Felipe Calderón Hinojosa. Como eje de continuidad entre calderonismo y peñismo, fue pieza operativa en dos proyectos en España que implicaron gran descalabro para las finanzas mexicanas: la participación accionaria en Repsol, la multinacional energética y petroquímica con sede en Madrid, y la inversión en los astilleros Hijos de J. Barreras, en Vigo, Galicia. Su última aparición, ya fuera de Pemex, fue en la iniciativa privada, como asesor en el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), cuyos responsables se encargaron de la licitación y arranque de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), según nota de la revista Fortuna (https://bit.ly/3hIz1Ft ).

Aquí la columna completa

Omar, el renacido

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que lo primero que impresiona de ver de nuevo a Omar García Harfuch, después del brutal atentado en el que intentaron matarlo, es la fuerza y determinación con la que el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX se acomoda con dificultad en la silla, por las secuelas de una pierna y un brazo lastimados, y dice: “Sé que estoy vivo por un milagro y por mis dos amigos que me protegieron y dieron la vida por mí, pero a los que me mandaron a un ejército para matarme, les digo sin ningún miedo: aquí estoy recuperándome y seguiré haciendo mi trabajo contra los criminales cobardes. No me asustan sus armas y los seguiremos golpeando con la ley en la mano”.

En una de las oficinas alternas que ahora utiliza, con seguridad reforzada tras el ataque del CJNG en su contra, García Harfuch aparece como un auténtico sobreviviente. Trae el brazo sostenido por una férula especial y tornillos y fierros que lo mantienen firme tras dos complicadas operaciones en el codo y la mano que quedaron destrozados por el alto calibre de las balas que le dispararon aquella mañana del viernes 26 de junio.

Camina con dificultad apoyándose en la pierna derecha porque la izquierda aún se ve debilitada tras al agujero que le dejaron en la rodilla los disparos y la reconstrucción de la que fue objeto en una complicada cirugía. Viene saliendo de una terapia de rehabilitación y se prepara para la que será la presentación oficial de su regreso a la actividad acompañado de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, en una conferencia que es a la vez el medio y el mensaje: después de un mes y medio de recuperación, el “revenant” mexicano está de regreso y no piensa renunciar a su cargo ni a su labor de perseguir criminales.

Hubo en el Gobierno federal quien, tras el atentado, llegó a sugerir mandarlo a una embajada o consulado como una forma de protegerlo, pero el mismo secretario de Seguridad capitalino rechaza la idea:

“No me pienso ir a ningún lado porque eso significaría que me rendí. Aquí seguiré haciendo mi trabajo y que les quede muy claro que no bajaremos el ritmo ni la guardia en el combate a la delincuencia en la ciudad”, dice mientras narra detalles de aquella mañana en la que él y sus dos escoltas fueron emboscados y atacados en pleno Paseo de la Reforma, en el corazón de la República, hasta donde vinieron los sicarios de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” a tratar de eliminarlo en venganza por los golpes que le dio a su organización y a la detención y extradición de su hijo, Rubén Oseguera, cuando García Harfuch estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. A la altura. El diputado Mario Delgado se aplicó a fondo. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó un periodo extraordinario de sesiones para hoy. Se abordarán cambios a la Ley de Adquisiciones para que el gobierno pueda comprar medicamentos a través de organismos internacionales. Esto acabaría con las prácticas que en otros tiempos elevaban el precio de los medicamentos debido a la corrupción. Simple: se trata de librarse de quienes tenían secuestrado al sistema de Salud. Además, en una jugada a dos bandas, Delgado posibilitó agregar el tema de adquisiciones para el extraordinario de los senadores. Lo más importante: los votos que rompieron el bloque de contención vinieron del Grupo Parlamentario del PRI. Punto para Mario Delgado.

2. Dedicados. Que no haya duda. En el caso que sigue el rastro a la red de corrupción de empresas mexicanas vinculadas con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se han dado pasos firmes. A partir de la actual administración de la UIF, encabezada por Santiago Nieto, se retomó el caso ejerciendo acciones jurídicas, como un acuerdo de bloqueo del 13 de julio de 2019, mediante el cual se incluyeron en la lista de personas bloqueadas a dos físicas y 15 morales; y otro del 24 julio de 2019, sumando a dicha lista a nueve personas físicas y 12 morales. En esta administración han sido bloqueadas 38 personas y se han presentado cuatro denuncias ante la FGR contra diversas empresas y personas físicas. Si alguien ha hecho la tarea es la UIF. Tener los ojos puestos detrás de la corrupción no es cosa fácil.

3. Parteaguas. Era de esperarse el alegato de inocencia de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. La FGR solicitó vincular a proceso al detenido por su presunta participación en los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y cohecho. El exfuncionario aseguró que no es responsable ni culpable de los delitos que se le imputan. El Consejo de la Judicatura Federal detalló que el acusado pidió agregar que ha sido víctima de presiones y procederá a denunciar a los responsables. “Fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado”, declaró. Dice el PAN que con tal de salvarse, Lozoya podría decir lo que el gobierno desee escuchar. Se equivoca una vez más Marko Cortés, el líder nacional panista. La historia ya no es como con Calderón o Peña Nieto. Este es el 2020.

Aquí la columna completa