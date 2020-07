La impunidad en Chalchihuapan y se esperan varias renuncias en el PRI

De renuncias en el PRI, ex aliados de Moreno Valle y licitaciones amañadas

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que algo tendrá que hacer la dirigencia nacional del PRI y su aún delegado especial, Américo Zúñiga Martínez, para impedir que en los próximos días figuras relevantes de este partido renuncien en bloque ante la designación de Néstor Camarillo Medina e Isabel Merlo Talavera, como presidente y secretaria general provisionales del Comité Directivo Estatal.

La propuesta de renunciar en bloque se cabildeó este fin de semana entre algunos miembros del llamado Grupo Renovación, pero no se concretó.

Entre los que sí están dispuestos a renunciar para hacer patente su malestar por lo que consideran una imposición y la entrega del PRI poblano a dos grupos, el de Javier Casique o Enrique Doger, y el Jorge Estefan Chidiac, figuran la ex diputada federal y ex delegada del CEN en varios estados, Adela Cerezo Bautista, el ex senador y ex dirigente del CDE del PRI Germán Sierra Sánchez y el de ex diputado federal y ex presidente de este instituto, Juan Manuel Vega Rayet, así como Armando Díaz Arteaga, quien ha sido delegado y operador electoral del PRI en varios distritos de la entidad.

Otro que aún valora la posibilidad de irse del PRI para atender a una invitación de Marcelo Ebrard Casaubón de sumarse a Morena es Antonio Hernández y Genis, quien fue director de la Escuela de Cuadros del PRI y presidente del capítulo Puebla de la Fundación Colosio.

Aunque en algunas notas su nombre ha sido mencionado, Jaime Alcántara Silva es otro que tampoco se sabe si renunciará al tricolor en protesta por la imposición de Néstor Camarillo e Isabel Merlo o si se mantendrá en él para seguir como asesor de Beatriz Paredes Rangel en el Senado de la República.

Aquí la columna completa

Con Camarillo ganan Doger y Estefan y pierde el resto de los líderes del PRI

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la designación de Néstor Camarillo Mediana e Isabel Merlo Talavera como nuevos dirigentes del PRI poblano, es el proceso más desaseado del tricolor de los últimos años, ya que se ignoró olímpicamente al grueso de los grupos del partido y únicamente se acordó con dos facciones: la que forman Jorge Estefan Chidiac y Blanca Alcalá Ruiz, junto con la que conforman Enrique Doger Guerrero y Javier Casique Zárate.

En noviembre del año pasado, en este espacio periodístico, se advirtió que había un intento de Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI, de imponer a Néstor Camarillo, por ser un recomendado de Javier Casique, quien es parte del CEN tricolor. Al final se concretó ese acto autoritario, pese a que en los últimos siete meses creció el descontento priista de que el exedil de Quecholac pudiera llegar a esa posición.

Es tanto el malestar contra Camarillo, que son mucho más los que están inconformes con su llegada a la cúpula priista, que los que están de acuerdo.

Se sabe que entre la lista de quienes no estarían de acuerdo con este personaje se encuentra dos exdirigentes estatales del PRI, que muy seguro esta semana anunciaran su renuncia al partido tricolor.

Uno de ellos, para mayores señas, fue delegado de Sedesol y fue de las pocas voces críticas que en 2018 denunció que había un contubernio entre el PRI poblano y el morenovallismo.

Aquí la columna completa

Seis años de impunidad

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que se cumplieron seis años de los trágicos acontecimientos en Chalchihuapan, sin que hasta la fecha los responsables directos e indirectos hayan sido sancionados.

Qué ocurrió aquel fatídico 9 de julio del 2014 en la región. Reportes de las áreas de inteligencia del gobierno federal revelan que se mantuvo el pulso del caso hasta la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que desmontó la teoría del cohetón que impuso el morenovallismo.

Al Portador se lo comparte. Recordar es vivir.

1.- El 9 de julio del 2014, se reporta antes del medio día una manifestación de protesta por el tema del registro civil, sobre la autopista Puebla-Atlixco, a la altura del poblado de Chalchihuapan.

2.- Moreno Valle es enterado. Liberen la vialidad como sea, apliquen la Ley, a mi nadie me va a cerrar autopistas, exige.

Aquí la columna completa

Desastre y reparto de culpas

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que no, esto no empezó bien, nada bien.

De entrada, desde el discurso oficial.

En nada ayudó a crear la conciencia necesaria para asimilar en su justa dimensión la pandemia, la obsesión por minimizar la realidad que inminentemente viviríamos como país.

Otros ya la estaban experimentando en carne propia.

El espejo era doloroso pero había que verse en él, para diseñar, desde lo público y lo privado, estrategias efectivas para la prevención y el combate.

Aquí la columna completa

Tehuacán y su reino

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que los regidores, el presidente municipal suplente y la síndica de Tehuacán enfrentarán este lunes uno de los procesos de rendición de cuentas más interesantes de los últimos años.

No sólo habrán de explicar por qué tomaron tales o cuales decisiones o por qué excedieron sus funciones, con razón o no, los citados también deberán transparentar el uso de los recursos públicos ante la ausencia de Felipe Patjane.

Y es ahí donde la cosa se vuelve interesante porque siendo francos, cuando un alcalde era removido, los regidores se servían con la cuchara grande sin mayor preocupación que quedar bien con la nueva autoridad. Ahora los integrantes del Cabildo deberán transparentar cada peso gastado, para bien y para mal.

Ante la facilidad que la ley les da, existe la posibilidad de que los citados no se presenten personalmente al Mesón del Cristo a responder las preguntas de los diputados y que manden a un representante.

La reunión promete.

Aquí la columna completa