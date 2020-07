Tratar de hacerse llevaderas las cosas difíciles, cambiar un poco la rutina diaria que tenía, pero siempre con algo qué hacer para no aburrirse, es como Pedro Palma Sánchez, maestro de matemáticas y cantante, ha vivido el confinamiento por la pandemia del Covid-19.

Aceptando la realidad en Puebla a causa de la crisis sanitaria, aunque siguiendo las indicaciones de las autoridades de salud, es como ha pasado todo este tiempo desde que el gobierno estatal emitió un decreto para que las personas acataran el encierro voluntario.

Así es como describe Pedro este tiempo que ha pasado en casa, pues con más de 30 años como maestro de matemáticas, trabajar desde el confort de su domicilio ha generado que la carga de actividades académicas sea menos, ya que tampoco se ha visto afectado en los ingresos económicos, sumado a que ensaya las canciones que ha escrito, una de ellas sobre la pandemia.

En entrevista con Ángulo 7, contó que su rutina inicia entre 5 y 6 de la mañana, levantándose a bañar, leer o escribir un poco, para después ver la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador por si dice algo importante que le llame la atención y después, sentarse a desayunar con su esposa.

Aseveró que le gusta leer el periódico de la Jornada de Oriente, el cual le llega todos los días a la puerta de su casa y, a menos que tenga algo que comprar o que se necesite, es como sale a la tienda, farmacia o establecimiento donde lo vendan.

Hasta hace dos semanas, cuando las clases aún no se daban por terminadas, la rutina era similar, con el agregado que tenía que mandar los ejercicios o tareas para que sus alumnos de secundaria los hicieran, como parte de la nueva modalidad educativa que se implementó ante la pandemia.

“La rutina no ha cambiado para mí de alguna manera, salvo no puede uno ser irresponsable y andar saliendo por salir; en ese sentido me ha afectado, pero en cuestiones de aburrirme o desesperación no hemos llegado a tanto, porque siempre tengo algo qué hacer. En el tema económico tampoco, porque como maestros la SEP nos sigue pagando”, relató.

Dedica canción a situación del Covid

Estos meses de contingencia, Palma Sánchez también lo ha aprovechado para practicar el canto, otra de sus grandes pasiones, pues todas las canciones que tiene en su repertorio las ha escrito, sumando alrededor de 50 durante los años que lleva como profesor de secundaria.

Una de ellas, la más reciente, tiene aproximadamente dos semanas que la terminó de escribir y grabar, misma que va enfocada en la situación por el Covid-19, ya que aborda el cambio de los hábitos forzados por el encierro a que los ciudadanos se han visto obligados.

“A veces agarro la guitarra y me pongo a cantar alguna de las canciones, escribo canciones, tengo al menos 50, mi rollo es más sobre el contenido social o de protesta, aunque igual hay rancheras, tengo algunas de Puebla, pero igual de otras cosas”, expresó.

Comentó que otras que ha escritos versan sobre los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014; sobre López Obrador, antes de que ganará las elecciones, así como una de Meztli, hija de Rubén Sarabia Sánchez, líder de la organización “28 de Octubre”, aunque esta última aún no ha sido grabada.

“A la normalidad yo no quiero volver, me dan más tranquilidad la puerta y la pared; tampoco es que el encierro me guste también, sólo es que me da tiempo de contarle a usted, afuera está la hambruna y la necesidad, deambula entre la gente la desigualdad, una mujer de blanco llega de trabajar; unos tipos la increpan, nos va contagiar”, es la letra de una de ellas.

Explicó que esa canción hace referencia a los avatares que tiene “el sistema capitalista” y el terreno social que es la hambruna y la desigualdad, siendo “esta normalidad” a la que no le gustaría regresar, aunque refirió que es “algo utópico”.

Finalizó indicando que, una que otra vez, se presenta a cantar o cuando lo invitan y aunque tiene la intención de grabar un disco, esto será hasta que haya condiciones para ello, pues por el momento está enfocado en seguir las medidas de salud por el Covid-19.