SEP aplicará Modelo de Aprendizaje Colaborativo en ciclo 2020-2021

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), aplicará, en el ciclo escolar 2020-2021, el Modelo de Aprendizaje Colaborativo, el cual incluirá proyectos, tutorías, medios digitales, lectoescritura y razonamiento matemático.

Así lo señaló el director general del Conafe, Cuauhtémoc Sánchez Osio, quien añadió que el modelo incluye libros especializados para escuelas multigrado, a fin de garantizar el logro educativo de sus estudiantes.

Al encabezar la reunión virtual con representantes del Conafe en todo el país, Sánchez Osio señaló que el consejo entregará a cada uno de sus más de 300 mil estudiantes de Educación Básica útiles escolares, libros especializados en ambiente multigrado, métodos para el razonamiento matemático, uniformes y equipo deportivo.

Lo anterior, dijo, es posible gracias a la reorientación de los recursos presupuestales del Consejo, evitando dispendios y combatiendo frontalmente la corrupción, lo que se refleja en un ahorro de casi 400 millones de pesos.

A estas acciones, que por primera vez realiza la institución de manera universal en favor de sus estudiantes, se incluye la entrega de más de un millón y medio de volúmenes de lectura, entre los que destaca la colección Colibrí, escrita por Octavio Paz, Miguel León-Portilla, Eduardo Matos, Guillermo Samperio y Elena Poniatowska.

Destacó que las niñas y niños de Educación Inicial atendidos por el CONAFE, es decir, de 0 a 4 años de edad, recibirán el próximo ciclo escolar un paquete con ropa y distintos insumos para favorecer sus condiciones de higiene y salud.

Han atendido a 8 mil 596 escuelas

Sánchez Osio resaltó que, a través del programa de infraestructura y equipamiento escolar La Escuela es Nuestra, se han atendido a las 8 mil 596 escuelas con instalaciones más precarias del Conafe, con una inversión superior a los mil 300 millones de pesos, cantidad sin precedente para un solo ciclo escolar en las escuelas comunitarias del medio rural.

Respecto a la capacitación y formación docente, Sánchez Osio destacó que el organismo incrementó en un 66 por ciento el tiempo de capacitación de sus figuras educativas. Anteriormente sólo uno de cada 4 voluntarios educativos contaba con equipamiento; hoy el 100 por ciento de los jóvenes instructores y promotores lo reciben.

Informó que las figuras educativas constituyen el voluntariado educativo más grande del mundo, con casi 70 mil personas. Los apoyos económicos que les proporciona el Conafe se incrementaron en un 26 por ciento en promedio, con el propósito de lograr personal más comprometido y motivado.

Para reducir el rezago educativo, comentó que los docentes de Educación Básica del Conafe, conocidos como Líderes para la Educación Comunitaria (LEC), cuentan ahora con servicio de telefonía celular que les permite recibir sus secuencias de aprendizaje diarias, y acreditar su presencia frente a grupo; con ello se garantiza que las niñas y niños reciban educación cinco días a la semana en jornada completa.

En asociación con Pautas para Pensar, se diseñó un programa de aprendizaje que incluye matemáticas y ciencias, en lenguas zoque, tsotsil, tojolabal, tzeltal y ch´ol, originarias de la zona maya, en mil 574 escuelas de Chiapas, con un total de 21 mil 351 alumnas y alumnos atendidos.

Además, el funcionario comentó que durante el periodo de aislamiento preventivo por COVID-19, las figuras educativas del Conafe entregaron más de 600 mil cuadernillos del programa emergente Aprende en Casa en las comunidades que carecen de señal de televisión, radio o acceso a Internet.