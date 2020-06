¿Quieres ejercitarte? Comuna da entrenamiento gratuito en línea

Your browser does not support the video tag.

Las Escuelas de Iniciación Deportiva del gobierno municipal de Puebla comparten, mediante diversas disciplinas y sin costo, materiales de formación y recreación para que las personas generen nuevos hábitos de salud, calidad de vida y relaciones familiares.

El Instituto Municipal del Deporte, desde sus redes sociales, ha creado grupos de baloncesto, karate-do, natación, deportes de contacto, ajedrez y tiro con arco, en los cuales se genera contenido multimedia, para que las y los interesados visualicen rutinas de ejercicios, encuestas y entrevistas.

Por otra parte, mediante estas plataformas se busca generar una mayor interacción con las y los instructores, para que las personas que buscan solucionar sus dudas sean canalizadas de manera directa y en tiempo real.

Las clases que se imparten a través de redes sociales son adaptaciones de las actividades que usualmente se generan en el Gimnasio Puebla Sur, Complejo Multideportivo de Puebla, Centro Acuático Municipal del Norte, Polideportivo José María Morelos y Pavón, así como el Deportivo de la Piedad 475; los cuales actualmente se encuentran cerrados por los protocolos de prevención ante la emergencia sanitaria por Covid-19.