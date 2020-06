Desde casa, personal de la ASE se capacita en materias administrativas

Your browser does not support the video tag.

Durante la contingencia del Covid-19, personal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) continúa recibiendo capacitación en diferentes materias administrativas, como resolución de Conflictos e integración de equipos para la excelencia y análisis y mejora de procesos.

Así lo dio a conocer el organismo, a través de un comunicado, donde refirió que, del 15 al 19 de junio, 30 servidores públicos de la ASE llevaron a cabo, además de los mencionados, cursos sobre comunicación y redacción de documentos oficiales; inducción a la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, e identificación, análisis y prevención de factores de riesgo psicosocial en el trabajo.

Estos cursos fueron organizados a través del departamento de Desarrollo Profesional de la ASE en coordinación con el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla (IAP) de manera gratuita y abierta para todos los compañeros de la ASE que estuvieran interesados.

Cabe señalar que estas actividades de capacitación se continuarán realizando, pues se tiene programado que del 29 de junio al 3 de Julio los colaboradores interesados podrán hacer los siguientes cursos en línea: Liderazgo Organización como Estrategia Asertiva; Elaboración de Manuales de Procedimientos; Lenguaje Incluyente; entre otros.

La Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) a través de su titular Francisco José Romero Serrano priorizó la capacitación de sus colaboradores en actividades virtuales para continuar así con los procesos de profesionalización de una manera Segura.