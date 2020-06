Your browser does not support the video tag.

El Congreso de Puebla emitió dos concursos dirigidos a alumnos de cualquier escuela pública de nivel primaria de la entidad, como parte de las actividades conmemorativas por el 100 aniversario luctuoso de Venustiano Carranza.

La convocatoria “Concurso Estatal de Cuento Infantil Dibujando a Venustiano Carranza”, invita a estudiantes a participar. La propuesta es hacer un dibujo que haga alusión a la vida de dicho personaje.

Mientras que el “Concurso Estatal de Cuento Infantil Narrando la Vida de Venustiano Carranza” trata, precisamente, de que alumnos participen con la elaboración de un cuento corto que haga alusión a la vida de este importante personaje para la historia de México y de Puebla.

Las bases de ambos concursos se pueden consultar a través de la página del Congreso que puedes visitar dando click aquí, así como en redes sociales.

Los dibujos, también, se pueden hacer llegar a las casas de gestión de las y los diputados locales, quienes a su vez los entregarán a la Comisión de Educación de, donde serán concentrados todos los trabajos hasta el día de la selección.

Cabe mencionar que 21 de mayo de 1920 Venustiano Carranza fue asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, por lo que el año 2020 es conmemorativo a su 100 aniversario luctuoso.