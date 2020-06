Your browser does not support the video tag.

Quien quiera ser candidato a gobernador de Puebla por el PAN, debe ir a la batalla en las urnas.

Desde una plurinominal, difícilmente se podrá competir para el 2024 cuando llegará el relevo de Luis Miguel Barbosa.

Hay 4 distritos federales electorales en la ciudad de Puebla. Quien gane, podrá competirle a quien sea presidente municipal.

El escenario es:

Humberto Aguilar Coronado o Eduardo Rivera Pérez para presidente municipal. Quien no llegue a la alcaldía deberá competir por un distrito, por ejemplo el 12, el más facilito.

Entre los aspirantes al gobierno consideremos a Enrique Cárdenas Sánchez, si es que acepta ser candidato a presidente municipal de San Pedro Cholula.

Guillermo Velázquez Gutiérrez, si y sólo sí, se reelige como alcalde de Atlixco. Si se va de diputado, está fuera.

Obviamente para la alcaldía de Puebla anoten a Mario Riestra Piña. Si no lo logra, el distrito 11 le quedaría cómodo.

Blanca Jiménez Castillo, es otra propuesta que si no alcanza la alcaldía, el distrito 9, la haría ganadora.

Habrá competencia también desde el interior del Estado, con Inés Saturnino López Ponce, quien repetirá como alcalde de Tecamachalco.

No se hagan bolas en el PAN.

Quien no gane en las urnas, con una la campaña y corriendo riesgos, no tiene boleto para la gubernatura.

He dicho.

Punto.

Paco Ramos a dirigir RSP

Pues Francisco Ramos Montaño, es la opción para dirigir al Partido Redes Sociales Progresistas en el municipio de Puebla.

Fernando Manzanilla necesita una «avanzada»; una especie de cabeza de playa para consolidar su candidatura a la alcaldía de Puebla.

Y quién mejor que Paco, que renunció al PRI hace algún tiempo.

Además, tendría excelente relación -presuntamente- con el coordinador estatal, Ramón Fernández Solana, ex candidato del PRI a diputado y ex colaborador de Mario «El Precioso» Marín en actividades privadas.

A Paco y a Ramón, los une su pasado marinista, del que no tienen por qué avergonzarse. Al contrario, presumirlo como experiencia política a lado de un ex gobernador, devaluado, pero finalmente ex gobernador.

Punto.

He dicho y he escrito.

No son panistas, son Lalistas

Un respetado y calificado lector me escribió:

«Respecto a una frase que pusiste hoy (en la columna de ayer), me gustaría precisar mi opinión personal (y creo que sí algo informada):

«Barbosa, cobija solo a panistas» (Así se tituló la columna).

Corrijo:

Barbosa cobija a todo lo que huela a Lalo Rivera; no olvidemos que tiene a su cuñada en el DIF estatal.

El panismo no es Rivera.

El gobernador quiere que ER sea el candidato a alcalde del PAN.

Todo lo demás, lo rechaza.

Recuerda que muchas veces ha dicho x ejemplo que Coparmex es un brazo «azul».

Saludos».

Hasta aquí el comentario.

Una anotación mía: Sobre lo de Denisse Ortíz (su cuñada) en el DIF, tengo la idea que ella tiene su propia carrera.

Pues bueno, reafirmo que el PAN es como los dedos de la mano: Todos diferentes.

Punto.

He escrito.

Ni Obama

Y sí, recientemente hubo un encuentro amistoso, afectuoso y político: Un ex senador por el PRD, ahora en Morena y un ex alcalde por el PAN, ambos poblanos. Quisieron disfrazarlo como que se reunieron en el Senado de la República hace algunos años. Pero esa fue otra. La más reciente, aquí en Puebla a principios de junio y aunque lo nieguen, no lo oculta ni Obama.

El Verdugo

Injustos e inequitativos y hasta agresivos. En Puebla, las autoridades municipales y estatales, se la pasan clausurando negocios, cuyo único objetivo es su sobrevivencia y de sus familias. Dizque porque violan los decretos y ponen en riesgo a los demás. Pero viene López Obrador y viola todos los decretos de mi gobernador Barbosa y hasta le aplauden. El Verdugo dice: Sensatez a cambio de protagonismo estúpido.

