La Secretaria de Seguridad Pública (SSP) detuvo en los municipios de Amozoc, Tehuacán y Puebla, respectivamente, a seis presuntos narcomenudistas en posesión de distintas dosis de presumible droga; uno de ellos sería operador de Carolina N, alias “La Patrona”.

Según el reporte de la dependencia, agentes estatales detuvieron en Amozoc a José Hugo L, alias “El Tortas”, quien sería el principal operador en el municipio de la banda liderada por “La Patrona”, esposa del detenido “Grillo”.

El señalado narcomenudista fue detenido a bordo de una motocicleta luego de presuntamente ofrecer droga a una mujer, y fue asegurado en posesión de diez dosis de aparente cocaína.

En Tehuacán, la SSP en conjunto con efectivos municipales detuvieron a Daniel Eugenio N, Miguel Javier D y José Alberto H, a quienes se encontró un arma de fuego calibre .25 con seis cartuchos útiles y 50 dosis de aparente droga cristal y se les aseguró una motocicleta

Según la dependencia, los tres sospechosos se dirigían a concretar una venta de narcóticos y trataron de huir de los policías, por lo que se procedió con su detención, es de mencionar, que los tres hombres cuentan con antecedentes penales por tentativa de robo y robo de vehículo.

En otra detención, se detuvo en la colonia La Loma de Puebla capital a Eduardo L, alias “El Vocho” y a Oscar F, en posesión de 100 dosis de aparente cristal y 18 de presumible marihuana.

Los sospechosos fueron detectados por agentes en la calle 74 Poniente, de la colonia referida, mientras que “El Vocho” opera en las colonias del norte de la ciudad, según la SSP.

Editado por David Celestino