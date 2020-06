Presenta tus soluciones a problemas generados por la pandemia

Your browser does not support the video tag.

El gobierno federal presentó el “Hackatón 2020: mujeres y niñas post Covid-19”, que se hará de forma virtual del 17 al 19 de julio y donde participantes podrán presentar soluciones a problemas que se han generado a raíz de la pandemia.

El foro es organizado a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, -mediante la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia-, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable.

El Hackatón, que busca contribuir a la reducción de los efectos negativos del Covid-19 en las mujeres, jóvenes y niñas de México, se trata de un punto de encuentro, 100 por ciento virtual, para que equipos multidisciplinarios diseñen iniciativas de servicios o productos a través del uso de herramientas digitales, datos y metodologías de innovación.

La contingencia de la pandemia está exponiendo las desigualdades preexistentes, y profundizando sus impactos negativos de manera desproporcionada para las mujeres, jóvenes y niñas, se argumentó a través de un boletín de prensa.

Por lo anterior, con el Hackatón se convoca para que los participantes desarrollen en 2 días y medio, y en un formato disruptivo, iniciativas de servicios o productos completamente nuevos que den solución a retos relacionados con los efectos negativos del Covid-19 en las mujeres en las siguientes categorías: salud, economía, seguridad, cambio climático, dinámica social y soluciones análogas.

Además, los equipos deberán incluir en sus iniciativas los enfoques de igualdad de género, integralidad, interseccionalidad, interculturalidad y de ciclo de vida. Las personas interesadas en participar deberán registrarse y consultar las bases en su página oficial, que puedes acceder dando click aquí, ya que la convocatoria únicamente estará abierta desde este viernes hasta el 6 de julio de 2020.

Las diez mejores iniciativas, innovadoras y accionables, serán presentadas ante el Consejo Nacional de la Agenda 2030, recibirán acompañamiento e impulso de aliados clave para asegurar su implementación y una capacitación para realizar una campaña de Fondeo Colectivo.