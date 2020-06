Llega cargamento de puente aéreo México-Nevada con 53 ventiladores

Your browser does not support the video tag.

A través de puente México-Nevada, llegó al Aeropuerto Internacional de Toluca el sexto vuelo procedente de esa entidad de Estados Unidos, con 53 ventiladores adquiridos por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para pacientes en terapia intensiva en San Luis Potosí y Chihuahua.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se trata de 53 respiradores artificiales tipo T-1 militar de la marca Hamilton Medical, que tiene su planta de producción en Suiza. Su calidad es de las más elevadas en el mercado global.

La llegada de los ventiladores es resultado de la cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos y de la conversación entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump el pasado 17 de abril, donde se acordó la adquisición de equipo médico desde dicho país.

Con este quinto cargamento suman 375 los ventiladores Hamilton que han llegado a territorio nacional mediante el puente aéreo México-Nevada:

211, primer vuelo (5 de mayo 2020).

30, segundo vuelo (13 de mayo 2020).

20, tercer vuelo (20 de mayo 2020).

50, cuarto vuelo (28 de mayo 2020).

11, quinto vuelo (2 de junio 2020).

53, sexto vuelo (19 de junio 2020).

La dependencia resaltó que acciones se llevan a cabo con estricta observancia de la normatividad de adquisiciones y de salubridad de nuestro país. Sus detalles están a disposición para consulta pública, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y las leyes de transparencia correspondientes.