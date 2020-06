Your browser does not support the video tag.

Por incrementos en las tendencias de hospitalización y de casos diagnosticados con síndrome Covid-19, la Secretaría de Salud federal reafirmó que, por tercera semana, el 22 al 28 de junio, el estado de Puebla seguirá con semáforo rojo epidemiológico, que significa riesgo máximo.

Así lo muestran los indicadores del Semáforo de riesgo epidémico, presentados este viernes, en conferencia de prensa vespertina desde Palacio Nacional, por Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud.

El funcionario reiteró que el foco rojo del semáforo indica suspensión de actividades no esenciales y restricciones máximas de aforo en los lugares públicos. También conlleva que permanezcan cerrados estadios, teatros, cines, iglesias, bares, antros y gimnasios.

En el caso de Puebla, según la información presentada, destacó que ocupación hospitalaria subió a 52 por ciento, desde el 45 registrado la semana pasada, y la tendencia de hospitalización de personas con síndrome Covid-19 pasó de estable (naranja) a ascendente (roja).

En tanto, la tendencia de casos de síndrome Covid-19 pasó naranja de roja, y el porcentaje de positividad es de 41 por ciento (rojo). Para que este indicador quede en naranja tiene que bajar el porcentaje a 40 o menos.

Por tener tres indicadores en rojo y una naranja, Puebla entra a su tercera semana con la alerta máxima otra semana, como también ocurre en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco.

Sobre el síndrome Covid-19, Cortés Alcalá explicó que este indicador incluye a todas las personas que muestran síntomas de Covid-19, incluso sin les han realizado la prueba confirmatoria.

A nivel nacional, la cifra de muertos alcanzó 20 mil 394, mientras que el acumulado de casos conformados, desde el 28 de febrero, asciende a 170 mil 485, de los cuales 23 mil 653 están activos, es decir, presentaron síntomas en los últimos 14 días y son potencialmente contagiosos.