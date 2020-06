Your browser does not support the video tag.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena sacó de la contienda por la dirigencia del partido a Alejandro Rojas Díaz Durán al suspenderle por seis meses sus derechos partidistas, alegando que incurrió en “promoción personal” y “actos anticipados” de campaña.

Lo anterior, al resolver la queja que, contra Rojas Díaz Durán, presentaron Carlos Alberto Evangelista Aniceto, actual “secretario” del CEN interino de Alfonso Ramírez Cuéllar en Puebla, y “otros”, el pasado 22 de abril de 2020.

En el expediente, con número CNHJ-NAL-319-2020, los quejosos se enfocaron en la publicación del “Plan de Organización de Morena para apoyar al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el Covid-19” en distintas redes sociales, principalmente en Facebook, el 19 de abril de 2020, por parte de Rojas Díaz-Durán.

También denunciaron “la pinta de bardas con su nombre” (Alejandro Rojas) en Puebla, “la creación y/o promoción del dominio web https://morena.xyz para la obtención de datos personales para la solicitud de credencial de Morena”, así como “denostaciones y/o calumnias” contra militantes de morena.

Acusaron que dichas publicaciones “constituyeron actos de promoción personal” y “posicionamiento político” de Rojas Díaz Durán, que darían “lugar a violaciones a disposiciones legales y de la normatividad interna de Morena y/o principios rectores de la materia electoral tales como equidad en la contienda entre otros”, esto dentro proceso electoral interno de renovación de dirigentes.

De lo anterior, la CNHJ concluyó la existencia de una “ventaja indebida derivada de promoción personal obtenida” por Rojas Díaz Durán con la publicación de dicho plan, así como que hubo “actos anticipados de campaña”, lo cual transgrede la normatividad de Morena.

Por lo anterior, resolvió sancionar al también senador suplente “con la suspensión de derechos partidarios por un término de 6 meses contados a partir de la emisión de la presente sentencia, esto es, del 18 de junio al 18 de diciembre de 2020”.

Impugnaré en el Tepjf, responde Rojas

Horas después de darse a conocer la resolución, Rojas Díaz-Durán emitió un pronunciamiento donde comparó la decisión de la CNHJ con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, hace 14 años en la Cámara de Diputados, cuando el actual presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Sin dar nombres, responsabilizó a una «minoría radical», cuyo propósito –aseguró– es suspenderlo 6 meses «a fin de impedirme participar en las encuestas abiertas para elegir a la próxima dirigencia nacional de Morena».

«Recurren, en su desesperación, a una especie de desafuero partidista—del mismo modo que se lo intentaron hacer los radicales de la derecha al presidente (….) antes del fraude en su contra en la elección presidencial del 2006– para impedir mi registro como candidato a presidente nacional de Morena», expuso.

Adelantó que impugnará la resolución de órgano intrapartidista en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) «para restituir mis derechos políticos, pero sobre todo por los lopezobradoristas que no ha podido ni siquiera obtener su credencial de militante y ni las gracias les dieron en el 2018».