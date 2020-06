Your browser does not support the video tag.

Cálculos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) estiman que la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 pondrá en riesgo entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo a nivel global en este sector durante este 2020.

Así lo indicó el director ejecutivo de la OMT, Manuel Butler, en el primer Summit Virtual Barcelona 2020 Tourism & Economy, un foro que ha servido para debatir el escenario que afronta el sector turístico en los próximos meses.

Butler ha pedido que la reapertura de fronteras se haga con «responsabilidad» y ha alertado de que en el futuro los puestos de trabajo van a requerir más valor añadido y que dentro de la nueva normalidad se van a asentar tendencias como la innovación y la sostenibilidad.

Asimismo, expertos y empresarios turísticos han pedido la creación de protocolos claros para actuar frente al Coronavirus ante la ausencia de una vacuna masiva a corto plazo y dar, así, tranquilidad y confianza a los turistas y reactivar el sector.

Fuente: Economíahoy.mx