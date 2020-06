Issste rechaza que haya brote de Covid-19 en oficinas de Puebla

Your browser does not support the video tag.

Luego de que circulara en medios que había un brote de Covid-19 en las oficinas del Issste de Puebla, la delegación rechazó dichas versiones, aunque se informó que únicamente hay un trabajador confirmado y otro posible caso dentro del instituto.

Al respecto, a través de un comunicado de prensa, el Issste dio a conocer que no existe un brote en las oficinas ubicadas en la 3 poniente 1906, Colonia Amor.

“Es necesario señalar que se tiene el caso de un trabajador confirmado y uno sospechoso, por lo cual se siguieron los protocolos de sanidad correspondientes a fin de evitar contagios”, se añadió.

Además, se precisó que el personal que labora en el área de ventanillas cuenta con acrílicos de protección y caretas protectoras, asimismo desde el inicio de la pandemia se colocaron bandas de distanciamiento a fin de respetar la Sana Distancia, se hizo obligatorio el uso de cubrebocas para el acceso, la toma de temperatura corporal y la prohibición de acceso a niños a fin de protegerlos de posibles contagios.

Asimismo se han realizado ya en diferentes etapas de esta pandemia la sanitización del edificio y tras conocerse el caso positivo de un empleado, se realizaron pruebas rápidas al personal que estuvo en contacto a fin de darles seguimiento a través de la subdelegación médica de esta delegación.