Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) emitió un acuerdo para expedir una constancia digital para trámites de reposición y duplicado de licencias de conducir en casos de pérdida o extravío.

La dependencia informa que la constancia digital se tendrá que tramitar ante la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) dando clic aquí, para la reposición y duplicado únicamente de las licencias para automovilista, motociclista y chofer particular.

En el link deberán ingresar a la categoría de licencias, en el apartado de reposición de licencia para conducir tipo automovilista, motociclista o chofer particular, y posteriormente inician el trámite con la información del titular.

Cabe mencionar que la constancia de licencia de conducir tendrá una vigencia a partir de la fecha de su expedición y hasta el 30 de noviembre de 2020.

Mientras que para las licencias de chofer del servicio de transporte público, mercantil y taxi, el usuario tendrá que acudir de manera física para su emisión ante la SPF, previa cita.

La constancia digital no podrá tramitarse para los casos de emisión de licencias nuevas ni para provisionales, sino que tendrán que realizar el trámite ante la SPF, solicitando una cita y el trámite será presencial.