*Cuidado, Puebla empieza a polarizarse entre izquierda y derecha

La pandemia de coronavirus en Puebla está en su máximo punto y al mismo tiempo la entidad empieza a polarizarse nuevamente entre la derecha y la izquierda.

La muestra fue en la última visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador ya que sus eventos por Puebla Capital y San Pedro Cholula, se realizaron en medio de protestas y tímidos actos de apoyo, las giras dejaron de ser tersas y sin triunfalismos como las de antaño.

En las afueras de la Zona Militar y en San Pedro Cholula, militantes del Movimiento Antorchista (MA), demandaron apoyos sociales y comida, en el atrio del Convento de San Gabriel, en San Pedro Cholula, un grupo de médicos y trabajadores le exigió al Presidente López Obrador que los recontraten, pues trabajaban en el Seguro Popular y fueron despedidos, habitantes de diversas juntas auxiliares demandaron que los alcaldes realicen infraestructura básica.

En decenas de automóviles, miembros del Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) protestaron ruidosamente, aunque algunos ciudadanos defendieron las acciones presidenciales.

También, afuera de la XXV Zona Militar, la Comisión de Trabajadores en Digna Resistencia se manifestaron en forma pacífica para pedir el apoyo presidencial y que exhorte al Gobernador Miguel Barbosa Huerta a resolver de fondo el conflicto ya que es un grupo vulnerable.

Se trata de los despedidos por el Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas que demandan la reinstalación con Indemnizaciones justas de acuerdo a la etapa procesal de cada uno.

Una comisión de 200 antorchistas se apersonó en la zona XXV zona militar para encarar al Presidente de la República, le dijeron que miente en sus conferencias mañaneras y le exigieron un programa nacional de apoyo alimentario para las familias humildes.

Bajo la consigna de «AMLO miente porque no hay comida ni trabajo», los inconformes reprobaron que, a tres meses de la contingencia, el Gobierno Federal no haya implementado alguna acción concreta para ayudar a los millones de familias humildes que viven en la pobreza y no pueden hacer frente a la pandemia desde sus hogares, porque deben buscar todos los días el alimento para su casa.

Provenientes de diferentes colonias populares de la ciudad, mostraron cartulinas con frases alusivas a sus demandas, de las cuales destaca la falta de alimentos y fuentes de empleo, además de servicio de salud de calidad y garantías de seguridad sanitaria para quienes ha regresado a trabajar desde que el gobierno federal implementó el denominado «regreso a la normalidad».

AMLO, contra organizaciones sociales

De acuerdo con la dirigente del MA en Puebla Capital, Soraya Córdova Morán, el mandatario es incapaz de implementar una política correcta para hacer frente a la contingencia priorizando los intereses de la clase trabajadora y la población vulnerable.

Juan Celis Aguirre, dirigente en el Estado de Puebla, dijo que AMLO es enemigo acérrimo de las organizaciones sociales que se unen a los ciudadanos para defender sus derechos.

Rechazó que el MA sea una organización que «le quita el dinero a la gente del recurso destinado a programas sociales, es absolutamente falso, es una afirmación que el presidente está obligado a probar y reiteró que AMLO nos ataca porque exhibimos su mal gobierno, que no da resultados, que no sabe resolver, miente con toda premeditación».

Los antorchistas, aseguró, denuncian el desempleo, la mala conducción gubernamental de la lucha contra la pandemia de coronavirus, el estancamiento económico, el incremento de la pobreza y la inseguridad que padecen millones de mexicanos y que la 4T es incapaz de resolver.

Celis Aguirre indicó que Miguel Barbosa, quien ha sido evaluado en las encuestas como el peor gobernador del país, se dedica a criticar a quienes reclaman y sin rubor, elogia el autoritarismo de AMLO, a pesar de que hace tiempo, le llamaba mentiroso, como quedó registrado ante medios de comunicación.

El líder estatal del MA señaló «que Barbosa es un político que ha vivido de la mentira y así es como se ha ganado sus puestos, traicionando a unos, engañando a otros y ahora a los poblanos, pues no ayuda a sus gobernados».

Otra protesta del MA fue en Cholula, donde exigieron un plan estatal alimentario para ayudar a los poblanos que fueron despedidos de sus trabajos en esta pandemia.

Fue una gira muy diferente a las anteriores realizadas por el Estado de Puebla por el Presidente López Obrador.

Claudia Rivera, de las peores alcaldesas

Y como fin de fiesta la empresa Massive Caller dio a conocer su encuesta de los mejores y peores Presidentes Municipales del país, donde de 102 ciudades, la alcaldesa de Puebla Capital, la morena Claudia Rivera Vivanco ocupa el lugar número 100.

En pocas palabras es una de los peores alcaldesas de México. La encuesta de índice de aprobación fue realizada el 16 de junio.

La edila obtuvo una aprobación del 14.5 % de la población pese a que en abril la aceptación era del 16.5 %. En percepción de seguridad la alcaldesa Rivera Vivanco ocupa el lugar 68 de las 102 ciudades encuestadas con una reprobación del 52.9 %.

En probabilidad de voto, si quiere reelegirse, Rivera Vivanco ocupa el lugar 97 de las 102 ciudades con una aceptación del 10.8 %.

En fin, como dice la copla flamenca:

El viento arrancó la rama

y luego se la llevó,

ya no hay sombra en el camino

por donde camine yo.

¡Mira si es triste mi sino!

Lo va pregonando el río,

lo dice el rumor del viento,

que tu corazón y el mío

se mueren de sufrimiento

por no haberse comprendido.

