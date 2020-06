AMLO plantea desaparecer Conapred; delegaría funciones a Segob

Your browser does not support the video tag.

Luego de sus críticas a las acciones del Conapred, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó desaparecer la comisión y que sea la Segob quien atienda el combate a la discriminación, pues insistió en que se crearon instituciones “para todo”.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el mandatario señaló que, al igual que otras instituciones, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se creó para “comprar voluntades y dar empleo a los allegados”.

“La gente ni siquiera sabe que existen (estos organismos). Pero eso sí, todos consumen presupuesto, tienen recursos, pero no los conoce la gente, no ha recibido ningún beneficio, se crearon para simular que se combatía la discriminación, el racismo, la corrupción”, dijo.

Ante el cuestionamiento directo de si desaparecerá el Conapred, López Obrador respondió que sí y que delegaría las funciones de dicho consejo a la Secretaría de Gobernación (Segob), pues no se puede crear una comisión para cada demanda de la sociedad.

“¿Debe desaparecer Conapred?”

“Que la Segob, que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo claro que se tiene que combatir el racismo y la discriminación, pero no crear un organismo para cada demanda de justicia: un instituto para adultos mayores, uno para personas con discapacidad, otro para la radio (..,) y ¿qué han hecho?”, declaró el presidente.

El pasado miércoles, durante la “mañanera” en Puebla, el presidente cuestionó al Conapred por la la invitación del influencer Chumel Torres a un foro -que después fue cancelado– sobre racismo, siendo que el youtuber ha sido señalado de expresiones racistas y clasistas.

Asimismo, dijo que fue la polémica en redes sociales la que hizo que se enterara de la existencia del Conapred.