Conapred cancela foro tras críticas por invitar a influencer “racista”

El Conapred canceló un foro virtual programado para este martes tras las críticas que recibió de activistas y académicos, incluida Beatriz Gutiérrez Müller, por invitar al influencer Chumel Torres como ponente, señalado por sus comentarios “racistas” y “clasistas” en redes sociales.

Este martes al mediodía, a través de sus cuenta oficial de Twitter, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) justificó que el foto “se pensó como un espacio para impulsar el diálogo entre personas con posturas disonantes”.

A él estaban invitados, además de Torres, los actores Tenoch Huerta y Maya Zapata, así como el comunicador Alejandro Franco y Mónica Maccise, esta última titular del organismo.

No obstante, reconoció que, tras las críticas por la invitación a Torres, “medimos que no es el momento para realizar un foro como el que se diseñó y hemos decidido cancelarlo y discutir al respecto”.

“Organizaremos un foro sobre las tensiones entre los derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación y otro con especialistas en discriminación racial”, agregó.

Asimismo, aseguró que “escuchamos a la ciudadanía, reconocemos los inconvenientes de ciertas decisiones y actuamos en consecuencia”.

Cancelación viene tras tuit de Gutiérrez Müller

Aunque el posicionamiento de Conapred no hace referencia a nombre alguno, vale señalar que se emitió luego de que, este mismo martes por la mañan, Gutiérrez Müller cuestionara la invitación a Torres para hablar de discriminación debido a que este personaje ha emitiido comentarios racistas contra el hijo que tienen ella y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad”, publicó en Twitter la también docente de la BUAP.

La historiadora exhibió una captura de pantalla del titular de unos capítulos del programa radiofónico del influencer, el cual retoma un apodo racista para referirse a su hijo menor de edad.

Por su parte, desde que se anunció la participación de Torres en el foro, el lunes por la tarde, decenas de usuarios en Twitter repudiaron la decisión de Conapred.

. @CONAPRED justifica su invitación al racista de Chumel con "diferentes ideas para el debate" @mmaccise pareces nueva, al discurso de odio no se le da espacio y menos desde una institución que debería erradicar la discriminación, no acuñarla, ni darle eco, menos espacio. pic.twitter.com/DL7GOJS5Bb — Alaín Pinzón (@Alainwho) June 16, 2020

Es inadmisible que la @CONAPRED invite a Chumel a hablar de racismo y clasismo.@ChumelTorres se ha caracterizado por expresar durante años comentarios racistas y clasistas, además de su tendencia a discriminar. Que lo invite la Conapred es absurdo. E indigna. — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) June 16, 2020