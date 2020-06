¿Cómo invitan a quien discrimina a foro?, cuestiona AMLO a Conapred

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el actuar de la Conapred por invitar al influencer Chumel Torres, señalado por su discurso racista, a un foro sobre la discminación, y pidió que “ya basta de simulación”; ademá, aseguró que no hay límite presupuestal para atender temas de derechos humanos.

Lo anterior, este martes en su conferencia de prensa matutina, realizada en Puebla, donde los reporteros le preguntaron su postura respecto a la polémica generada por el foro “Racismo y/o clasismo en México”, organizado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred).

Este evento se realizaría por videoconferencia el martes, pero fue cancelado de última hora por las críticas contra la invitación de Torres como uno de los panelistas, a quien activistas y académicos, entre ellos Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora en la BUAP y esposa del presidente, señalaron por usar un lenguaje “racista” y “clasista”.

Gutiérrez Müller incluso indicó que el influencer no se ha disculpado por usar lenguaje denigrante para referirse al hijo menor de edad que ella y el mandatario tienen.

Ante esta situación, López Obrador planteó que “ya basta de simulación, que no puede ser que gente racista, clasista, siga soterrada, oculta, enmascarada, engañando. ¿Cómo se va a invitar, la verdad, a alguien que discrimina a un acto de estos?”.

Sin dar nombres, remarcó que el influencer es una persona que se caracteriza por “despreciar a otros (…) y ahora resulta que para un foro contra la discriminación se le invita; es como si para un foro de derechos humanos se invita a un torturador. Digo es el colmo ¿no?”.

En este sentido, reiteró su postura de que “no es lo mismo la educación que la cultura”, pues 2 “la educación es lo que se adquiere, es lo que se aprende; la cultura viene de lejos, es lo que se hereda de generación en generación”.

Asimismo, reivindicó que “el habla de la gente tiene que ver con la cultura de cada región, porque México es un mosaico cultural”, por lo que se pronunció en contra de quienes critican los diferentes usos del español.

Derechos Humanos, sin límite presupuestal

Lo anterior expuso el mandatario luego de reiterar que, en su gobierno, “para estos temas de derechos humanos no hay límite presupuestal, es lo que se necesite, es una prioridad y tenemos muy claro qué es lo prioritario”.

En contraste, indicó que la administración anterior se dedicaron a crear comisiones, así como directores, subdirectores y aparatos burocráticos.

En este sentido destacó su comentario de que fue hasta la polémica por el foro mencionado que se enteró de la existencia de la Conapred y preguntó, con ironía, ¿para qué sirve?