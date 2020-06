¿Sabes qué son los “voice teets”? Aquí te lo explicamos

Your browser does not support the video tag.

Sin duda, las redes sociales nunca dejan de sorprendernos, pues avanzan tan rápido como nuestras necesidades lo solicitan, reinventando nuevas formas de comunicación. La noticia que a continuación te contaremos te pondrá de buen humor si es que eres fanático de Twitter.

Y es que la red social del pájaro azul anunció que a partir de este miércoles estarán disponibles los tuits por voz, a los que nombró como “voice tweets”. Si, como lo lees, ahora podrás grabar mensajes de hasta dos minutos y 20 segundos para compartir tus emociones o informar algo relevante.

La empresa señaló que muchas veces, “algunos detalles sutiles pueden perderse”, por lo que esta actualización le dará “un toque más humano a la conversación”.

Los nuevos tuits actualmente están disponibles para iOS, pero pronto serán también para Android.

Para saber si los tuits por voz ya están disponibles en tu teléfono, debes entrar a la app y presionar la pluma para escribir, a un lado de la cámara saldrá la nueva opción, entonces podrás escribir algo de manera normal y luego grabar lo que quieras. Si te pasas de los 2 minutos y 20 segundos no te preocupes, pues automáticamente se creará un hilo con tus mensajes de voz.

Fuente: Contra Réplica