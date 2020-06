Your browser does not support the video tag.

Para este año, el gobierno federal destinará 2 mil 87 millones de pesos para la reconstrucción por el sismo de septiembre de 2017 en Puebla, monto que representa 11.4 por ciento menos que lo que se etiquetó en 2019 cuando fueron 2 mil 356 millones.

Así lo señaló, en San Pedro Cholula, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, al entregar el reporte del avance de la reconstrucción, agregando que el estado “fue uno de los más afectados” por el movimiento telúrico de hace casi 3 años.

En el evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal detalló que los 2 mil 356 millones de pesos del año pasado fueron para 7 mil 700 acciones en diversos rubros de educación, vivienda y cultura.

Desglosó que los inmuebles históricos y culturales son los que más se vieron afectados, por lo que se les destinaron 969 millones de pesos, en materia de infraestructura educativa (escuelas) se dieron 637 millones y para reconstrucción de vivienda, 750 millones.

A nivel nacional, dijo, se destinaron durante el año pasado 22 mil millones de pesos en 43 mil acciones en los estados afectados por los dos sismos de 2017, mientras que para este, serán 10 mil 500 millones.

Aunado a esto, Meyer Falcón informó que a través del programa de mejoramiento urbano de la dependencia que encabeza, se erogarán mil millones de pesos para intervenir San Andrés Cholula y Puebla capital con 500 millones en cada municipio.

Explicó que serán 7 mil acciones de vivienda y mejoramiento, así como ampliación de vivienda, sustitución si así se requiere y la conformación de infraestructura y equipamiento en las zonas de mayor marginación de dichas demarcaciones.

52.4% de inmuebles, rehabilitados: INAH

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, informó que, de los 621 inmuebles arqueológicos e históricos afectados en Puebla, 325 ya fueron totalmente rehabilitados, lo que representa 52.4 por ciento del total.

Es necesario mencionar que el sismo dejó en el estado 31 mil 237 inmuebles afectados, de los cuales 28 mil 343 viviendas, que representa el 90.7 por ciento del total; 2 mil 273 escuelas, que significan 7.3 por ciento y 621 templos o monumentos de carácter histórico, que equivale al 2 por ciento, mismos que se registraron en 112 municipios del estado.

A inicios de mes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que la administración de Antonio Gali Fayad no destinó cerca de 220 millones de pesos, que se le entregó por parte de una aseguradora, para la reconstrucción tras el sismo de 2017.