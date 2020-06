FGE asegura en Amozoc inmueble para desmantelar autos robados

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado de Puebla al dar seguimiento a investigaciones de grupos delincuenciales que roban vehículos y los desvalijan, aseguró un inmueble en Amozoc con más de 190 autopartes y seis unidades.

La Fiscalía recabó elementos probatorios sobre actividades ilícitas relacionadas con vehículos, por lo que solicitó y obtuvo orden de cateo del inmueble localizado en la calle 26 Oriente de San Mateo Mendizábal 2da Sección en Amozoc de Mota.

El 12 de junio de 2020, agentes investigadores, peritos en criminalística y en materia de identificación vehicular, ingresaron al inmueble logrando asegurar: cinco vehículos Nissan Tsuru, cuatro de ellos reportados como robados y uno con reporte de recuperación; además de un automóvil Nissan Versa con reporte de robo.

Entre otros indicios asegurados por la Fiscalía, destacan autopartes de vehículos Nissan Tsuru, entre ellas: 45 puertas, 17 parabrisas, 16 tapas de cajuelas y 15 cofres.

También forman parte de la investigación: 75 llantas de vehículo con sus respectivos rines, 17 motores de gasolina, dos tanques de soldadura, un cofre de Volkswagen, un tanque de gas LP y una tapa de batea de camioneta.

El inmueble, los vehículos y las autopartes quedaron a disposición de la FGE para dar seguimiento a la investigación por el delito de robo de vehículo equiparado en su modalidad de almacenamiento.