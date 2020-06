Diagnóstico de Cepal ayudará a comprender pobreza en México: AMLO

Your browser does not support the video tag.

Ante las proyecciones de la Cepal, de que en México la pobreza alcanzará a 19 millones de personas a causa del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este diagnóstico refleja la urgencia de atender a la población vulnerable.

Lo anterior luego de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimara que a causa de la pandemia la pobreza crecería de 11.1 a 15.9 por ciento en el país para finales de 2020, por lo que el mandatario expresó se trata de un llamado para atender a “los de abajo”.

“Al hacer este diagnóstico de que con el Covid puede crecer la pobreza, lo que está diciendo es ‘hay que ayudar a los pobres, es por bien de todos, primeros los pobres’, y eso es lo que estamos haciendo nosotros”, declaró en la conferencia matutina de este miércoles, en Puebla.

Resalto que, a diferencia de lo que recomiendan organismos financieros “del modelo neoliberal”, las estrategias se enfocaron a estimular la economía popular e indicó que con las proyecciones de la comisión dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “convencerán a los potentados” de dar prioridad a los sectores vulnerables.

“Ese diagnóstico nos ayuda a convencer a los potentados y sobre todo a los conservadores de que hay que atender primero a los pobres, porque lo que querían, todos sus planes frente a crisis como esta, en lo económico, pues es ayudar siempre a los de arriba, rescatar a los de arriba”, dijo.

En este sentido, adelantó que el próximo lunes presentaría un avance de los créditos entregados al sector informal, además, afirmó que también se atienden las exigencias de trabajadores que dependían de eventos públicos, como músicos, meseros y camareras.