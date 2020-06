Your browser does not support the video tag.

Este miércoles, Puebla llegó a los 6 mil 284 contagios de Covid-19, 343 más que los del martes; del total, mil 251 son activos (19 por ciento), mientras que 4 mil 264 (68 por ciento) se han recuperado. Además, el estado ya alcanzó el punto máximo, pero no hay tendencia que indique que la curva irá en descenso.

Así lo señaló el reporte técnico, presentado en la tradicional rueda de prensa vespertina por Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, de la Secretaría de Salud (SS) federal.

Según los datos, los nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas en Puebla representan el 6.5 por ciento.

López-Gatell Ramírez enfatizó que la pandemia por el coronavirus ya llegó a un punto máximo en Puebla, sin embargo, aún no hay una tendencia clara que indique un descenso en el número de contagios, por lo que se mantiene una línea inestable.

Explicó que la entidad excede la predicción de casos que tenía la SS, que era al 90 por ciento, pues se esperaba que en su punto máximo llegará a los 130 casos, no obstante, está cifra fue rebasada, puesto que se registraron más de 200 contagios diarios en días pasados.

“Aunque Puebla ya habría pasado su punto máximo, todavía no hay una tendencia clara del descenso de la curva epidémica”, precisó.

Es la tercera cifra más alta

En tanto, Alomía Zegarra mencionó que el número de casos activos en Puebla subió a mil 251, la tercera cifra más alta a nivel nacional y que representa 19 por ciento del total estatal.

El funcionario federal señaló que en el caso de defunciones, el estado llegó a las 825, 46 más de las que había el martes cuando eran 779; dicha cifra equivale al 13 por ciento del total de casos acumulados.

Detalló que el registro de 383 nuevos contagios de Covid-19 en el último día, se muestra que en promedio se diagnosticaron 16 casos cada hora, la cifra más alta reportada por la dependencia.

En cuanto a la ocupación hospitalaria de camas con terapia intensiva está al 51 por ciento, misma cifra en las camas para atención de pacientes no graves.