Cifra de decesos por Covid-19 alcanza 19 mil 80 en México

A 110 días de la llegada del nuevo coronavirus a México, la cifra de muertos alcanzó 19 mil 80, al corte del mediodía de este miércoles 17 de mayo, en tanto que el acumulado de casos confirmados ascendió a 159 mil 793, de los cuales 22 mil 209 permanecen activos.

Así lo informó este miércoles José Luis Alomía, director general de Epidemiología, con base en el informe diario sobre el avance de la pandemia, presentado en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud Federal, la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Veracruz y Sinaloa permanecen como las entidades federativas con mayor número de decesos por Covid-19, la enfermedad que causa el coronavirus.

Al respeto, Víctor Hugo Borja Aburto, titular de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS), dio a conocer que ,en los últimos 7 días, este confirmó 957 defunciones por Covid-19 previas al 10 de junio.

Por eso, reiteró que los datos diarios están “desfasados” –lo cual “pasa en todo el mundo”– y aumentaría el número de muertos en los siguientes días.

En cuanto al semáforo epidemiológico, vale recordar que todas esta semana sólo tienen foco naranja Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Puebla y los demás estados permanecen en foco rojo, lo cual indica “alerta máxima” ante la posibilidad de contagios.