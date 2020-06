7 de cada 10 que solicitaron datos al gobierno los obtuvieron: Inegi

Your browser does not support the video tag.

En el país, el 72.4 por ciento que solicitó de manera formal información al gobierno durante 2019, la obtuvo, este porcentaje fue menor al 73.1 por ciento que se registró en 2015, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

Así lo indicaron al presentar los resultados de la Encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales (Enaid) 2019.

Durante el año pasado, las regiones del país que obtuvieron más respuestas a sus solicitudes fueron la zona norte (78.6 por ciento), seguido del centro occidente (73) y la región centro (70.1), por el contrario el sureste tuvo el menor porcentaje de respuesta (67.8).

En 2019, 63 por ciento de la población que recibió respuesta a su solicitud de información realizada a una institución de gobierno, la utilizó para fines personales, el 32.6 por ciento la ocupó para trámites y sólo el 4.4 por ciento para difundirla.

Además el 32.3 por ciento de la población de 18 años y más en áreas urbanas de más de 100 mil habitantes consultó información que genera el gobierno sobre requisitos para trámites, servicios o formatos; seguido de la información sobre el servicio de seguridad pública con 29.6 por ciento.

Nivel de confianza en la información

El 31.2 por ciento de la población manifestó tener mucha confianza en la información gubernamental sobre el tema de desastres naturales, seguido del apoyo a través de programas sociales con 22.5 por ciento durante 2019.

Asimismo, el 55.1 por ciento de la población manifestó conocer o haber escuchado sobre la existencia de una Ley encargada de garantizar la protección de datos personales.

De acuerdo con el Inegi y el INAI, el 41.8 por ciento de la población que proporcionó sus datos personales a un tercero recibió un aviso de privacidad.

Por último, el 43.5 por ciento de la población manifestó que alguien se puso en contacto para ofrecer un servicio sin haber proporcionado sus datos personales durante 2019.