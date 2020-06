Tras recuperarse de Covid, exhorta a donar plasma para salvar vidas

Your browser does not support the video tag.

Erick Rivera Malpica es uno de los pacientes recuperados por Covid-19 después de haberse sometido al protocolo de Plasma Convaleciente, tras diez días de tratamiento en el Hospital General de Zona (HGZ) 48 “San Pedro Xalpa”, del IMSS.

El también médico de profesión relató que contrajo el virus al atender a pacientes con esta enfermedad y comenzó a presentar síntomas el 21 de mayo.

“A partir de que me trasfundieron me pude recuperar más rápidamente y salí de alta días después, el 30 de mayo”, aseguró.

Para Rivera Malpica, la donación de plasma y esta segunda oportunidad de vida representan un parteaguas en su recuperación. Asimismo, agradeció a todos los pacientes que se han recuperado y toman la decisión de donar este vital líquido, que ahora, es una posibilidad de cura para quienes padecen Covid-19.

“Yo les recomendaría que donen porque hay muchos pacientes como yo que nuestro sistema no puede luchar contra el virus adecuadamente y que gracias a las donaciones de plasma nos podemos recuperar más rápido, satisfactoriamente y vencer a esta enfermedad”, refirió.

En este sentido, el encargado del servicio de Medicina Interna del área Covid-19 del Hospital General de Zona (HGZ) 48, doctor Pablo Calzada Torres explicó que “el plasma nos ayuda porque es rico en inmunoglobulinas, de tal forma que el paciente que haya desarrollado alguna enfermedad y se haya recuperado, va a desarrollar anticuerpos contra diversos padecimientos”.

Para seguir apoyando en la recuperación de pacientes como Erick y donar plasma, el Instituto Mexicano del Seguro Social pone a disposición de la población los siguientes datos:

· Banco Central de Sangre CMN La Raza. Av. Jacarandas S/N, colonia La Raza, C.P. 02990. Ciudad de México.

· Banco Central de Sangre CMN Siglo XXI. Av. Cuauhtémoc 330, colonia Doctores. C.P. 06720 Ciudad de México.

· Banco Central De Sangre CMN Occidente. Av. Belisario Domínguez 1000, colonia Independencia, C.P 44340. Guadalajara, Jalisco.

· Banco de Sangre de la UMAE Hospital de Cardiología 34. Av. Abraham Lincoln S/N, colonia Valle Verde, C.P 64730, Monterrey, Nuevo León.

En caso de tener dudas, llamar al línea gratuita de Orientación Médica Telefónica 800-2222-668 de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 08:00 a 14:00 horas. O envía un correo electrónico a: ana.lopezm@imss.gob.mx