Tras una queja del PRI, el Instituto Electoral del Estado (IEE) ordenó al edil de Palmar de Bravo, Hilario Martínez Alcántara, abstenerse de usar imágenes de su persona en las despensas que da su gobierno con el programa “Palmar de Bravo Contigo, Vicente Presidente”.

A través de un comunicado, el Comité Directivo Estatal del tricolor refirió que su Secretaría Jurídica, encabezada por Mario Conde Rodríguez, interpuso la denuncia el pasado 3 de junio de este año.

“Una vez más aclaramos que no buscamos suspender las entregas de apoyos por causa de la emergencia sanitaria, sino que termine la promoción indebida del presidente (municipal)”, expuso Conde Rodríguez.

El partido señaló que el alcalde “estaba entregando, junto con las despensas, propaganda, cayendo en promoción indebida”.

La medida cautelar –precisó– está asentada con el número de expediente SE/ORD/PRI/014/2020, con pruebas de “la entrega de tarjetas a nombre el presidente municipal”, lo cual fue acreditado ante la Comisión de Quejas y Denuncias del IEE.