SSP detiene a supuesto miembro de “Los Rojos” y a 3 narcomenudistas

En intervenciones distintas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron en Nealtican a un presunto integrante del grupo delictivo “Los Rojos”, mientras que en San Pedro Cholula aprehendieron a tres narcomenudistas.

Durante una revisión le encontraron a Amós “T” 20 paquetes de marihuana que tuvieron un peso total de 10 kilos, además de 107 dosis de una sustancia con apariencia de la droga conocida como cristal, 30 envoltorios de heroína y 35 de aparente piedra.

Y es que supuestamente opera en Huejotzingo, Atlixco y Nealtican, se le señala como integrante del grupo delictivo conocido como «Los Rojos».

Las sustancias las llevaba escondidas en un costal, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para continuar con las investigaciones.

Tras ser detenido, se ostentó ante los agentes como integrante del grupo delictivo al que identificó como «Los Rojos» y señaló que era el encargado de las «plazas» – como en el ámbito delincuencial se le denomina a las áreas en las que tienen operaciones– en los tres municipios señalados.

Amós T., ha ingresado a penales por delitos contra la salud, y su detención se consideraba prioritaria para esta administración.

Por otra parte, y mediante un seguimiento a reportes de venta de narcóticos a través de perfiles de Facebook, la dependencia identificó a una persona dedicada a la distribución de droga.

Por lo anterior, la SSP realizó labores de seguimiento que permitieron detener en San Pedro Cholula a los tres hombres en posesión de un kilo y medio de hierba verde con características de la marihuana, distribuidos en diversos envoltorios, 46 dosis de una sustancia que en apariencia se trata de la droga conocida como cristal y 12 de papel absorbente, presumiblemente, LSD.

Los detenidos se identificaron como Ricardo T., Hugo Eduardo P. y Uriel Ignacio P., quienes serán puestos a disposición de las autoridades ministeriales por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

Según reportes de inteligencia de la dependencia, Hugo Eduardo P. es el administrador del perfil de la red social en donde se ofrece principalmente marihuana, cristal y LSD y ofrece entregas a domicilio en los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula.